Zahlreiche Funkfreunde und deren Angehörige aus Deutschland (Wolnzach, Adelshofen, Ruderting, Bochum, Stade, Anzing, Obrigheim, Olbernhau u. Witten a. d. Ruhr) sowie OE1, 2, 3, 5 und 6 nahmen bei durchwegs schönem Sommerwetter an diesem Jubiläums-Treffen teil. Einige der Teilnehmer trafen bereits schon einige Tage vorher in Gosau ein.

Zum ersten gemütlichen Beisammensein traf man sich am Donnerstag-Abend im Gasthof-Pension „Kirchenwirt“ in Gosau. Von unseren Wirtsleuten wurden wir an allen vier Tagen wie immer aufs Beste betreut, wofür wir uns alle an dieser Stelle ausdrücklich sehr, sehr herzlich bedanken möchten!

Die Sonder-Clubstation „OE 5 XXM/p“ (mit dem Sonder-ADL: 553) wurde an allen Tagen auf dem 2m- und 70cm-Band aktiviert.

Am Freitag-Vormittag fuhren wir mit dem Postbus zum Freilichtmuseum Gosau wo wir kurz nach 10.oo Uhr von Herrn Hans Weberstorfer empfangen wurden. Dieser zeigte uns bei einer Führung durch das älteste Bauern-Haus von Gosau so manche Besonderheiten und wußte interessante Begebenheiten aus der reichen Geschichte von Gosau zu berichten.

Im Anschluss daran fuhren wir zum gemeinsamen Mittagessen zum Gasthof „Gosausee“ am Vorderen Gosausee. Da sich das Wetter besserte unternahmen einige Teilnehmer des Treffens eine Wanderung um den See, die andere Gruppe trat wieder mit dem Linienbus die Rückfahrt zum Kirchenwirt an. Der Rest des Tages stand zur freien Verfügung der genutzt wurde um noch letzte Punkte für die „Gosauer Amateurfunkleistungsnadel“ zu erarbeiten. Treffpunkt am Abend war wieder der KiWi mit open end!

Am Samstag-Vormittag fuhren wir in Fahrgemeinschaften ins wunderschöne Ausseerland wo Elfie (OE6YFE) schon auf uns wartete. Am Vormittag führte sie uns durch das Kammerhofmuseum in Bad Aussee und brachte uns so die reiche Geschichte der Stadt näher. Zu Mittag stärkten wir uns im Gasthaus „Wiesn“ in Lupitsch. Danach gings zurück zum Grundlsee in den gleichnamigen Ort wo Elfie extra für uns die „MS Traun“ der Grundlseeschifffahrt gebucht hatte. Dort machten wir eine Rundfahrt auf dem Grundlsee, während dieser wir mit Sekt und anderen Getränken aufs beste bewirtet wurden. Um 16.oo Uhr ging es wieder zurück „in die Gosau“!

Am offiziellen Begrüßungsabend ab 19:30 Uhr konnten wir Bianca Peham vom Tourismusbüro Gosau sowie den Landesleiter des OAFV, OM Manfred (OE5NVL) und seinen Stellvertreter OM Reinhold (OE5RNL) als Ehrengäste begrüßen. In einer Gedenkminute wurde all jenen Funk-Freunden gedacht welche uns seit dem letzten Treffen im Sommer 2025 für immer verlassen haben.

Drei Funk-Freunde konnten auf die „Gosauer Amateurfunkleistungsnadel in Gold“ (Rudi (OE5GOS), Reinhold (OE5RNL) sowie Hermann (DL4MHT) aufstocken. Und diesmal konnten sogar zwei „Gosauer Fossilien-Diplome + Trophäe“ an Wolfhart (OE/DD2DF/p) und Josef (OE5PJO) überreicht werden. Die Verleihung erfolgte aus den Händen von Bianca Peham sowie Elfie (OE6YFE). Herzliche congrats!

Für ihre (mehrmalige) Teilnahme am Treffen konnten Ehrenpreise- und Geschenke u.a. an DJ0FR+DJ0GM, DB4UW, DL2BMH, DL4DG, DL2JIL, DL4MHT, OE1BVW,OE3SZA überreicht werden. DANK an alle Stifter der zahlreichen Preise und Ehrengeschenke! Ebenso sei allen Spendern gedankt welche uns eine Spende für unseren Umsetzer OE5XKL zukommen ließen.

Gegen Mitternacht endete dieser überaus harmonische und familiäre Begrüßungsabend.

Der Sonntag stand, traditionell, wieder zur freien Verfügung. Einige unternahm eine Wanderung in und um Gosau, oder besuchten die „Almmusi Roas“ auf einer der zahlreichen Hütten in Gosau. Die Anderen musste bedingt durch die oft langen Anreisewege die Heimreise antreten.

Auch dieses Treffen war wiederum aus Sicht aller Teilnehmer ein voller Erfolg, wofür ich mich als Ausrichter bei Allen bedanken möchte, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben!

Wir freuen uns schon heute auf ein Wiedersehen beim „41. Internationalen Amateurfunktreffen in Gosau“ im Sommer 2027 beim „Kirchenwirt“!