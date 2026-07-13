Ein 23-jähriger Tscheche stürzte Montagmittag im Postalm-Klettersteig tödlich ab.

Bergretter aus Strobl wurden Montagmittag zu einem Absturz im Postalm-Klettersteig alarmiert. Ein 23-jähriger Bergsteiger aus Tschechien war am Beginn des Klettersteiges in die Klamm abgestürzt.

Mitglieder der Bergrettung Strobl seilten sich sofort am Unfallort ab, konnten jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Bergung des Verstorbenen erfolgte anschließend mit Unterstützung der Flugpolizei Salzburg. Die Unfallursache wird durch die Alpinpolizei erhoben, berichtet die Bergrettung.