Am Mittwochvormittag ist ein Pkw in Oberndorf bei Schwanenstadt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Insassen konnten das Fahrzeug selbst verlassen und wurden nicht schwer verletzt.

Fahrzeug kommt von der Straße ab

Gegen 09:00 Uhr wurde die Feuerwehr Schwanenstadt zu einem Verkehrsunfall mit Aufräumarbeiten nach Oberndorf alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt.

Feuerwehr übernimmt Bergung

Die Insassen konnten den Pkw selbstständig verlassen und wurden glücklicherweise nicht schwer verletzt. Die Feuerwehr barg das Unfallfahrzeug, band ausgetretene Betriebsmittel und regelte während der Arbeiten den Verkehr. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden, berichtet die Feuerwehr Schwanenstadt.