Eine Polizeistreife aus Vorchdorf entdeckte bei einer Streifenfahrt mehrere hilflose Babykatzen auf der Fahrbahn. Der Einsatz führte zu einer groß angelegten Rettungsaktion, bei der bislang 27 verwilderte Katzen gesichert werden konnten.
Hilflose Kitten lösen Einsatz aus
Die beiden Polizeibediensteten Hans und Elisabeth von der Polizeiinspektion Vorchdorf wurden während einer Streifenfahrt auf mehrere Babykatzen aufmerksam, die hilflos auf der Straße lagen. Sie verständigten umgehend die Tierengel Austria Tierrettung.
Als das Einsatzteam am Ort eintraf, zeigte sich, dass die Situation deutlich größer war als zunächst angenommen. In dem Bereich lebt eine Kolonie von rund 40 verwilderten Katzen, die sich unkontrolliert vermehrt.
Große Sicherungsaktion gestartet
Die Tierengel Austria forderten ein weiteres Einsatzteam an und begannen mit einer groß angelegten Rettungsaktion. Insgesamt wurden 15 Lebendfallen aufgestellt, um die Tiere behutsam einzufangen. Die Katzenbabys wurden in Sicherheit gebracht und von Tierärzten medizinisch versorgt.
Bereits 27 Katzen gesichert
Neben der Versorgung der Jungtiere soll die gesamte Katzenkolonie gesichert werden. Ziel ist es, die Tiere medizinisch zu versorgen, zu kastrieren und – soweit möglich – weiterzuvermitteln beziehungsweise ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern. Nach Angaben der Tierengel Austria konnten bislang bereits 27 Katzen gesichert werden. Die Rettungsaktion in Vorchdorf dauert weiterhin an, berichten die Polizei und die Tierengel Austria.
Polizisten mit großem Herz
Ein herzliches Dankeschön gilt Hans und Elisabeth von der Polizeiinspektion Vorchdorf. Durch ihre Aufmerksamkeit, ihr Mitgefühl und ihr rasches Handeln konnten diese kleinen Leben gerettet werden. Solche Einsätze zeigen, wie wichtig das Zusammenspiel von Polizei und Tierschutzorganisationen ist.
Bitte drückt den kleinen Kämpfern die Daumen. Für viele von ihnen beginnt jetzt ein neues Kapitel – eines voller Hoffnung, Fürsorge und der Chance auf ein Leben ohne Angst. Gemeinsam können wir Tierleid verhindern. Gemeinsam retten wir Leben, heißt es seitens Tierengel Austria.
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