Eine Polizeistreife aus Vorchdorf entdeckte bei einer Streifenfahrt mehrere hilflose Babykatzen auf der Fahrbahn. Der Einsatz führte zu einer groß angelegten Rettungsaktion, bei der bislang 27 verwilderte Katzen gesichert werden konnten.

Hilflose Kitten lösen Einsatz aus

Die beiden Polizeibediensteten Hans und Elisabeth von der Polizeiinspektion Vorchdorf wurden während einer Streifenfahrt auf mehrere Babykatzen aufmerksam, die hilflos auf der Straße lagen. Sie verständigten umgehend die Tierengel Austria Tierrettung.

Als das Einsatzteam am Ort eintraf, zeigte sich, dass die Situation deutlich größer war als zunächst angenommen. In dem Bereich lebt eine Kolonie von rund 40 verwilderten Katzen, die sich unkontrolliert vermehrt.

Große Sicherungsaktion gestartet

Die Tierengel Austria forderten ein weiteres Einsatzteam an und begannen mit einer groß angelegten Rettungsaktion. Insgesamt wurden 15 Lebendfallen aufgestellt, um die Tiere behutsam einzufangen. Die Katzenbabys wurden in Sicherheit gebracht und von Tierärzten medizinisch versorgt.

Bereits 27 Katzen gesichert

Neben der Versorgung der Jungtiere soll die gesamte Katzenkolonie gesichert werden. Ziel ist es, die Tiere medizinisch zu versorgen, zu kastrieren und – soweit möglich – weiterzuvermitteln beziehungsweise ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern. Nach Angaben der Tierengel Austria konnten bislang bereits 27 Katzen gesichert werden. Die Rettungsaktion in Vorchdorf dauert weiterhin an, berichten die Polizei und die Tierengel Austria.