Gosau – Am 13. Juni 2026 fand im Heimathaus Gosau ein fröhliches Tanzfest statt. Unter der Leitung von Johanna Eder und dem Verein „Bewegend – Verein zur Förderung von Kultur und Bewegung“ präsentierten Kindertanzgruppen aus Gosau, Bad Ischl und Obertraun ein abwechslungsreiches Programm.

Ein besonderer Höhepunkt war die großzügige Spende der FPÖ Gosau und der FPÖ Oberösterreich. Ortsparteiobmann Josef Egger überreichte symbolisch einen Scheck über 1.000 Euro zur Unterstützung der Vereinsarbeit und der Förderung junger Talente.

Die jungen Tänzerinnen und Tänzer begeisterten mit mitreißenden Darbietungen und sorgten für viele strahlende Gesichter. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und unterstrich die Bedeutung kultureller und sportlicher Angebote für die Gemeinschaft. Ein herzlicher Dank gilt allen Unterstützenden und Mitwirkenden.