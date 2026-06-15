Gosau, 15.Juni 2026: Wie sieht eine Projektwoche aus, wenn Kinder mitentscheiden. Im evangelischen Kindergarten Gosau des Diakoniewerks konnten die Kinder genau das tun. Im Vorfeld der Projektwoche wählten sie im Rahmen einer demokratischen Abstimmung jene Themen aus, mit denen sie sich intensiv beschäftigen wollten. Die Entscheidung fiel auf drei Schwerpunkte: Wald, Musik sowie Forschen und Experimentieren.

Beim Waldprojekt verbrachten die Kinder täglich Zeit in der Natur. Sie lernten wichtige Verhaltensregeln für den Aufenthalt im Wald kennen und erkundeten ihre Umgebung mit allen Sinnen. Beim Spielen, Forschen und Entdecken sammelten sie zahlreiche Eindrücke und Naturmaterialien. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch der Förster Gerhard und Felix, die verschiedene Baumarten vorstellten, Bilder und Geweihe von Waldtieren mitbrachten und spannende Einblicke in ihre Arbeit gaben.

Ganz im Zeichen der Musik stand ein weiterer Projektschwerpunkt. Die Kinder lernten unterschiedliche Instrumentengruppen kennen und musizierten gemeinsam auf selbst gestalteten Trommeln. Für große Begeisterung sorgte der Besuch von Musikerinnen und Musikern der Trachtenmusikkapelle Gosau. Sie präsentierten ihre Instrumente, erklärten deren Spielweise und ermöglichten den Kindern, diese selbst auszuprobieren. Als besonderes Geschenk überreichte die Trachtenmusikkapelle dem Kindergarten ein Marschierhorn, das künftig für weitere musikalische Entdeckungsreisen genutzt werden kann.

Neugier und Forschergeist standen beim dritten Teil der Projektwoche im Mittelpunkt. Spielerisch setzten sich die Kinder mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde auseinander. Sie ließen eine Teebeutelrakete steigen, brachten einen Backpulver-Vulkan zum Ausbruch, beobachteten das Erblühen einer Papierblume und gestalteten eigene Windräder. In Kooperation mit der Mittelschule Gosau erhielten die jungen Forscher zudem die Möglichkeit, im Physikraum spannende Experimente durchzuführen.

Die Projektwoche zeigte eindrucksvoll, wie Kinder ihre Interessen aktiv einbringen und dabei spielerisch neues Wissen erwerben können. Gleichzeitig stärkte sie die Zusammenarbeit mit engagierten Partnern aus der Region und eröffnete den Kindern vielfältige Möglichkeiten zum Entdecken, Ausprobieren und Lernen.