Ein 35-jähriger Mann ist im Bezirk Gmunden festgenommen worden. Er steht im Verdacht, seine ehemalige Lebensgefährtin misshandelt und bedroht sowie eine polizeiliche Radklammer gewaltsam entfernt zu haben.

Ex-Partnerin soll attackiert und bedroht worden sein

Der 35-jährige bosnische Staatsbürger soll in der Nacht auf den 21. Juli seine ehemalige 33-jährige Lebensgefährtin aus dem Bezirk Gmunden körperlich misshandelt, mit dem Umbringen bedroht und versucht haben, sie durch Drohungen zur Zahlung eines Geldbetrags zu bewegen.

Während derselben Nacht entzog sich der Mann laut Polizei außerdem einer polizeilichen Anhaltung. An seinem Fahrzeug wurde daraufhin eine Radklammer angebracht.

Radklammer im Kofferraum entdeckt

Am Vormittag wurde der 35-Jährige im Zuge einer Verkehrskontrolle angehalten. Im Kofferraum fanden die Beamten die beschädigte Radklammer. Der Mann räumte bei seiner Einvernahme ein, diese mit einem Winkelschleifer entfernt zu haben, bestritt jedoch die Vorwürfe im Zusammenhang mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin.

Laut Polizei ist auf den Überwachungskameras einer Tankstelle zu sehen, wie der 35-Jährige die Frau körperlich attackiert.

Einlieferung ins Polizeianhaltezentrum

Nach der Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wels wurde der Mann aufgrund offener Vorführungen zum Strafantritt sowie einer offenen verwaltungsrechtlichen Ersatzfreiheitsstrafe in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert, berichtet die Polizei.