Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme eines Großbatteriespeichers am Kraftwerkspark Timelkam setzt die Energie AG ein weiteres sichtbares Zeichen für die erneuerbare Energiezukunft. Der Speicher verfügt über eine Leistung von ca. 5 MW und eine nutzbare Speicherkapazität von 14,5 MWh. Das Investitionsvolumen beträgt etwa vier Millionen Euro.

„Die Energiewende braucht neben dem konsequenten Ausbau erneuerbarer Energie auch intelligente Speicherlösungen. Mit dem Großbatteriespeicher in Timelkam investieren wir als Energie AG gezielt in die Energiezukunft Oberösterreichs“, so Energie AG-CEO Leonhard Schitter. Bezogen auf die Kapazität ist es der derzeit größte Batteriespeicher in Oberösterreich.

„Für Oberösterreich als Industrie- und Wirtschaftsbundesland Nr. 1 sind Versorgungssicherheit und planbare Energiekosten entscheidende Standortfaktoren. Dass bereits 91 Prozent unserer Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen stammen, zeigt, wie erfolgreich wir diesen Weg schon gehen. Um diesen Kurs konsequent fortsetzen können, müssen Stromerzeugung, Netze und Speicher als Gesamtsystem gedacht werden. Der neue Batteriespeicher in Timelkam leistet dazu einen wichtigen Beitrag und schafft die notwendige Flexibilität für den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien“, sagt Energie AG-Aufsichtsratsvorsitzender Markus Achleitner.

Wichtiger Baustein für ein stabiles Energiesystem

„Mit dem neuen Batteriespeicher wird ein wesentlicher Beitrag zur Netzstabilität und Versorgungssicherheit geleistet. Gleichzeitig ermöglicht er die noch bessere Integration erneuerbarer Energiequellen, indem überschüssige Energie effizient gespeichert und genau dann bereitgestellt wird, wenn sie benötigt wird“, betont Energie AG-CTO Alexander Kirchner.

Batteriespeicher leisten als kurzfristige Speichertechnologie einen zentralen Beitrag für ein stabiles Energiesystem. Sie ermöglichen die Verschiebung von Stromlasten in Zeiten hoher Erneuerbaren-Stromerzeugung, indem sie Überschussstrom – etwa zur Mittagszeit – aufnehmen und zu verbrauchsstärkeren Tagesrandzeiten wieder einspeisen.

Der Batteriespeicher Timelkam besitzt eine Nennleistung von ca. 5 MW und eine nutzbare Speicherkapazität von 14,5 MWh. Diese Kapazität entspricht in etwa 1.450 Haushaltsspeichern mit je 10 kWh. Die Anlage basiert auf einer Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie und erreicht rund 500 Vollzyklen pro Jahr.

Bestehende Infrastruktur optimal genutzt

Für die Umsetzung des Projekts konnte eine bestehende Kraftwerksinfrastruktur genutzt werden. Dadurch ließ sich das Vorhaben besonders wirtschaftlich realisieren. Der Batteriespeicher wurde vollständig ohne öffentliche Fördermittel errichtet. Das Investitionsvolumen beträgt etwa vier Millionen Euro.

Die Umsetzung erfolgte gemeinsam mit dem deutschen Batteriespeicherspezialisten INTILION, der über mehrjährige Erfahrung im DACH-Raum im Bereich Großbatteriespeicher verfügt. Umrichter und Transformator wurden in Europa gefertigt, die Speichercontainer nach europäischen Anforderungen durch den Projektpartner in Deutschland angepasst und anschließend nach Timelkam geliefert.

Die einzelnen Komponenten wurden von INTILION montiert und verkabelt. Ab dem Mittelspannungsabgang beim Transformator war die Energie AG selbst für den Bau, die Verkabelung und die entsprechende Schutztechnik verantwortlich. Einen wesentlichen Beitrag zum Projekterfolg leisteten dabei insbesondere die Mitarbeiter:innen vor Ort.

Flexibilitäten im Strommarkt und vollautomatisierte Vermarktung

Der Batteriespeicher schafft Flexibilität im Strommarkt, indem er bei hoher Stromerzeugung und niedrigen Preisen Energie speichert und bei geringer Erzeugung oder hoher Nachfrage wieder einspeist. Dadurch werden erneuerbare Energien besser in das Stromnetz integriert, Erzeugungsüberschüsse und Versorgungslücken ausgeglichen sowie kurzfristige Preisschwankungen reduziert.

Die Vermarktung erfolgt vollautomatisiert in Echtzeit. Ein Algorithmus analysiert laufend die Marktbedingungen, berechnet die optimale Einsatzstrategie und übermittelt Handelsaufträge automatisch an die Energiebörse. Die Ergebnisse werden unmittelbar in Fahrpläne und Steuerbefehle für die Batterie umgesetzt. Gleichzeitig gewährleistet eine permanente Überwachung den sicheren Betrieb. Zusätzlich wird der Batteriespeicher am Regelleistungsmarkt eingesetzt und leistet damit einen Beitrag zur Systemstabilisierung.

Weitere Speicherprojekte für einen zusätzlichen Beitrag zur Netzstabilität und Integration erneuerbarer Energien sind an diversen Standorten der Energie AG, mit ähnlichem Konzept wie beim Batteriespeicher Timelkam, in Planung.