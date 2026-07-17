Ein Wanderer hat am Wildkarkogel in Hallstatt eine Kiste mit alter Munition entdeckt. Die Munition wurde gemeinsam mit dem Entminungsdienst per Polizeihubschrauber geborgen.

Ein 51-jähriger Mann aus Wien entdeckte am Nachmittag des 14. Juli im weglosen Gelände am Wildkarkogel eine Munitionskiste und verständigte die Einsatzkräfte.

Bergung per Hubschrauber

Gemeinsam mit dem Entminungsdienst wurde die Munitionskiste mithilfe eines Polizeihubschraubers geborgen. Nach der Begutachtung stellten die Experten fest, dass es sich um Karabinermunition russischer Herkunft handelt.

Nach Angaben des Entminungsdienstes stammt die Munition vermutlich aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs oder aus der Zeit danach. Sie wird nun fachgerecht entsorgt, berichtet die Polizei.