Ein 26-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B154 Mondsee Straße in St. Lorenz ums Leben gekommen. Die Polizei sucht nun nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der den Unfall verursacht haben soll.

Der 26-Jährige aus Salzburg war gegen 19:40 Uhr auf der B154 in Richtung Mondsee unterwegs. Im Bereich Scharfling soll ein bislang unbekannter Autofahrer aus einer Parkbucht auf die Straße gefahren sein und dabei den Motorradlenker übersehen haben.

Reanimation blieb erfolglos

Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Motorradfahrer ausweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und blieb schwer verletzt in einem Straßengraben liegen. Ein zufällig anwesender Arzt begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen, diese verliefen jedoch ohne Erfolg. Der 26-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Polizei bittet um Hinweise

Laut Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen hellgrauen Kombi mit deutschem Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise zum Unfall oder zum Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Mondsee unter der Telefonnummer +43 (0)59133 4167 entgegen, berichtet die Polizei.