Eine abwechslungsreiche Projektwoche verbrachten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6A und 6B des Gymnasiums Bad Ischl Ende Juni in Brüssel und Amsterdam. Die Reise verband europäische Politik, Geschichte, Kultur und Gemeinschaft und wurde durch eine Förderung des Bundeskanzleramtes unterstützt.

In Brüssel stand zunächst das Parlamentarium auf dem Programm, wo die Jugendlichen die Europäische Union interaktiv kennenlernen konnten. Anschließend besuchten sie das Europäische Parlament und erhielten einen Einblick in den Plenarsaal. Ein besonderer Höhepunkt war das Treffen mit dem EU-Abgeordneten Hannes Heide, der sich viel Zeit für ein Gespräch mit der Gruppe nahm. Im Haus der Europäischen Geschichte konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen über die Entwicklung Europas vertiefen. Für Begeisterung sorgte außerdem der Besuch des National Science Museum mit der größten Dinosaurierausstellung Europas.

Der zweite Teil der Reise führte nach Amsterdam. Dort standen unter anderem das Anne-Frank-Haus, das Rijksmuseum, die Johan Cruijff Arena sowie weitere beeindruckende Attraktionen auf dem Programm. Auch die nachhaltige An- und Rückreise mit dem Nightjet unterstrich den europäischen Gedanken der Projektwoche.