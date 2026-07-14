Die Energie AG hat bereits zum zehnten Mal eine interaktive Workshop-Reihe unter dem Motto „Strom heute – Energie sehen, fühlen und erleben“ für Schulklassen ausgeschrieben. Mehr als 1.500 Schüler:innen aus 67 Schulklassen wollten dabei sein und einen Workshop-Tag für ihre Klasse gewinnen. Die glücklichen Gewinner:innen aus sieben Schulen konnten kurz vor Schulschluss in der Erlebniswelt Energie der Energie AG in Timelkam einen abwechslungsreichen Tag rund um Energie und Strom erleben.

Die Energie AG setzt gezielte Maßnahmen, um Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, in die Welt des elektrischen Stroms einzutauchen. „Mit der interaktiven Workshop-Reihe möchten wir allen Schülerinnen und Schülern einen spannenden Einblick in die faszinierende Welt der Energie geben. Unser Kraftwerksstandort in Timelkam mit der neu gestalteten Erlebniswelt Energie bietet dafür die idealen Voraussetzungen“, freut sich Energie AG-CEO Leonhard Schitter über das große Interesse. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen CTO Alexander Kirchner und CFO Eva Schinkinger besuchte Schitter die Schüler:innen vor Ort.

An den letzten Schultagen dieses Jahres konnten mehr als 200 Jugendliche aus sieben oberösterreichischen Schulen in die Welt der Energie eintauchen – mit eintägigen Workshops, in denen auf unterhaltsame Art und Weise das komplexe Thema Energie, die sichere Versorgung mit nachhaltiger Energie sowie Wissenswertes über die Geschichte des elektrischen Stroms erklärt wurde.

Die Schüler:innen erwartete eine spannende Reise von den Anfängen der Elektrizität bis hin zur Transformation der Energiezukunft in Richtung Nachhaltigkeit. Das Erlebnispaket rundherum bildeten Kraftwerksrundgänge, das Erleben von Elektromobilität mit E-Karts, Hoverkarts, Segways und eine Autorennbahn, die mit Powerrad-Antrieb – also mit durch Muskelkraft erzeugtem Strom – betrieben wurde.

Zu Gast waren Schüler:innen aus folgenden Schulen:

BRG Hamerling Linz

Private Mittelschule des Vereins für franziskanische Bildung Vöcklabruck

Sportmittelschule Mondsee

BRG Wels Wallererstraße

Mittelschule 2 Ried im Innkreis

BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck

VS 28 Dr. Karl-Renner Schule Linz

Über die Erlebniswelt Energie

Die Erlebniswelt Energie wurde in den vergangenen Monaten umfassend modernisiert als auch inhaltlich und gestalterisch neu konzipiert. Rund 140 Exponate zeigen die Geschichte der Energieversorgung und die gesellschaftlichen Veränderungen durch den Strom. Interaktive Stationen, Spiele und digitale Anwendungen vermitteln Wissen zu den Themen Klimaneutralität, erneuerbare Energien, Stromnetze, Speichertechnologien, Energieeffizienz und Digitalisierung. Ein Highlight ist das begehbare Modell des Pumpspeicherkraftwerks Ebensee, welches einen Blick ins Innere des Kraftwerks ermöglicht.

Mit der Erlebniswelt Energie bietet die Energie AG ein frei zugängliches Bildungs- und Freizeitangebot, das von Privatpersonen als auch Gruppen, Vereinen und Schulen das ganze Jahr über gegen Voranmeldung genutzt werden kann. Details finden Sie unter https://konzern.energieag.at/erlebniswelt-timelkam.