Am 11. Juli 2026 veranstaltete der Kranzlschützenverein Ebensee in der Schießstätte Rindbach ein Schießen anlässlich der Weihe der restaurierten Vereinsfahne.

Vor dem Schießen wurde im Rahmen einer festlichen Feldmesse die restaurierte Vereinsfahne feierlich geweiht. Die historische Fahne aus dem Jahr 1910 war in die Jahre gekommen. Dank einer aufwendigen und fachgerechten Restaurierung erstrahlt sie nun wieder in neuem Glanz, ohne dabei ihren ursprünglichen Charakter zu verlieren. Die Restaurierung wurde durch die äußerst großzügige Unterstützung der Fahnenpatin Brigitte Spitzer ermöglicht.

Im Rahmen der Feldmesse nahm Pfarrer Alois Rockenschaub die Segnung der restaurierten Fahne vor und betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der Fahne als Zeichen von Zusammenhalt, Gemeinschaft und gelebter Tradition. Die Fahnenpatin Brigitte Spitzer und Fähnrich Willi Schasching gelobten ihre Treue zur Fahne und sie für den Verein in Ehren zu halten. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von einer Abordnung der Salinenmusikkapelle Ebensee. Für den Weckruf sorgten die Prangerschützen Ebensee.

Beim anschließenden Schießen gab es folgende Sieger: Gerold Barth (Herren stehend und stehend aufgelegt), Willi Schasching (Sen. III). Die Tiefschusswertung gewann Markus Pilz.

Das beste Blattl auf der Ehrenscheibe erzielte Benjamin Peschke.