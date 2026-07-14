Die sechste Ausgabe der Jazzfreunde-Reihe „Jazz on a summers day” verspricht eine Begegnung mit dem Răzvan Florescu Quartett aus Rumänien. Die Band spielt zeitgenössischen Jazz mit Einflüssen aus Weltmusik, klassischen Traditionen und subtilen elektronischen Elementen. Komponist fast aller Stücke ist der Bandleader und Vibraphonist Răzvan Florescu (Foto), der an der Musikuniversität Bukarest Jazz und klassische Percussion studierte und heute eine Reihe eigener Projekte vorantreibt.

„Sketches“, das 2024 erschienene Debütalbum des Quartetts, enthält acht Kompositionen Florescus. Sie offenbaren eine reiche Vielfalt musikalischer Texturen und Emotionen, durchqueren geschickt mehrere stilistische Genres und bewahren dabei durchgehend eine unverwechselbare, eklektische und verbindende Atmosphäre.

Berti Barbera, Kritiker von Radio România Muzical:

„Sketches ist ein raffiniertes, gut gestaltetes Album, das mit der aktuellen Szene verbunden ist – inspiriertes Schreiben, komplexe Formen und durchgehend großartiger Geschmack. Răzvan Florescus Rolle als Komponist und Bandleader, der eine authentische und lebendige Zusammenarbeit fördert kommt dabei besonders zum Vorschein.”

Die Band gewann den Preis für die beste Komposition bei der „Johnny Răducanu International Jazz Competition“ und war 2025 Finalistin bei der B-Jazz International Competition.

Răzvan Florescu: vibraphon Vlad Briciu: keyboards

Dimitrie Cristian Milea: electric bass Horia Stanciu: drums

Ein Konzert mit freundlicher Unterstützung des Rumänischen Kulturinstitutes Wien

Donnerstag, 23. 7., 19.30 Uhr, PKS Villa Rothstein, Engleitenstraße 17, Lauffen

Open Air bei Schönwetter

Eintritt: € 26, ermäßigt € 22 / € 10

Vorverkauf: https://www.salzkammergut.co.at/de/veranstaltung/jazz-on-a-summers-day.html

Vorverkauf online: https://ticketing.salzkammergut.at/de/buyingflow/tickets/16326/28636/