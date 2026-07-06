Gleich zweimal wurde in dieser Woche ein Saisonabschluss in der UNION Stockhalle Gschwandt gefeiert. Am Dienstag 30.6.2026 wurde die Saison 2025/2026 für die Stockschützen des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt mit einem Turnier und einer Abschlussfeier beendet. Für Alfred Geyerhofer als Organisator gab es für seinen Einsatz das ganze Jahr über ein kleines Dankeschön, das ihn sichtlich überrascht und gefreut hat. Alfred bedankte sich dafür herzlich und teilte mit, dass er weiterhin für die regen Stockschützen als „Stockschützenchef“ zur Verfügung stehen wird.

Am Freitag 3.7.2025 war dann das „große Nussifest“ angesagt, zu dem der Buffetwirt Franz Nussbaumer alias „NUSSI“ herzlich geladen hatte. Den Beginn machte das Abschlussturnier mit nicht weniger als 7 Moarschaften, die durch ziehen eines bunten Mascherls für den Asphaltstock zusammengewürfelt wurden. Mit einem einfachen „Stock heil“ krachte es dann kräftig in der Stockhalle und es wurde um jeden Stock gefightet, bis zuletzt die sieben Sieger feststanden. Der Spaß stand dabei an erster Stelle, obwohl mancher Moar schon deutliche Worte zu seinen Schützen auf Lager hatte.

Im Anschluss wurde dann die Stockhalle mit Tischen und Bänken zur Veranstaltungshalle umfunktioniert und vor der Halle köstliche Grillspeisen zubereitet. Doch vor dem Essen verkündete Turnierleiter Rudi Wampl noch das Ergebnis des Turniers und Alfred Geyerhofer überreichte an Franz Nussbaumer ein Geschenk für die großzügige Einladung zum „Nussifest“. Auch die Tischkegelrunde stellte sich mit einem Geschenkpackerl als Dankeschön ein. Franz Nussbaumer richtete ebenso ein paar dankende Worte an alle Gäste und versprach weiterhin für seine Stöckler da zu sein. Der folgende Applaus zeigte deutlich die Beliebtheit von „NUSSI“, wie er liebevoll genannt wird. Und dann gab es die sehnlich erwarteten Worte „Das Buffet ist eröffnet“. Musikalisch war dann Walter Rennhofer, der Vereinsmusikant an der Reihe und brachte so richtig Schwung in den Abend, der noch länger andauerte. Genau Zeit ist ein Vereinsgeheimnis!