Am Mittwoch, den 08. Juli, wurde die Freiwillige Feuerwehr Atzbach kurz vor Mitternacht zu einem Garagenbrand nach Hippelsberg gerufen.

Da durch die starke Rauchentwicklung bei der Ankunft am Einsatzort anzunehmen war, dass das Feuer schon auf die darüberliegende Wohnung übergegriffen hatte, wurden noch 3 Nachbarfeuerwehren und die Drehleiter Attnang nachalarmiert. Glücklicherweise hatten alle Bewohner das Gebäude bereits rechtzeitig verlassen, sodass sich die Feuerwehren vollständig auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten.

Beim Innenangriff unter schwerem Atemschutz stellte sich jedoch heraus, dass sich der Brand auf die Garage beschränkte und die Wohnräume nicht vom Feuer betroffen waren. Nachdem insgesamt 4 Atemschutztrupps eingesetzt wurden, konnte schließlich nach ca. 1,5 Stunden Brand-Aus gegeben werden. Anschließend wurden das Haus noch mit der Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft, und alle Räume entraucht.

Schließlich konnte die Feuerwehr gegen 02:00 Uhr morgens den Einsatz beenden und wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.