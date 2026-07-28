Ottnang am Hausruck – Am Sonntag, 26. Juli, feierten die EMVF Stromflieger Ottnang nach 13 Jahren seit der Vereinsgründung einen bedeutenden Meilenstein: Mit der offiziellen Eröffnung des neuen Vereinsheims und dem Abschluss sämtlicher behördlicher Genehmigungsverfahren verfügt der Verein nun über eine zukunftsweisende Heimat für den Modellflugsport.

Bereits am Samstag stand der Modellflugplatz ganz im Zeichen des Nachwuchses. Im Rahmen des Ferienspaß-Programms konnten 14 Jugendliche den Modellflugsport hautnah kennenlernen und unter Anleitung selbst erste Flugversuche unternehmen. Dabei zeigten einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer erstaunliches Talent und großes Interesse am Flugsport. Der Verein hofft, dass dieser Tag bei einigen die Begeisterung für das Hobby geweckt hat und künftig neue Mitglieder gewonnen werden können.

Die feierliche Eröffnung am Sonntag wurde von Bürgermeister Peter Helml, AeroClub-Bundesvorsitzendem STV Josef Eferdinger sowie Landtagsabgeordnetem Rudolf Krois vorgenommen. Gemeinsam würdigten sie in ihren Ansprachen das große Engagement des Vereins und die ehrenamtliche Leistung seiner Mitglieder.

Mehrere hundert Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit, das neue Vereinsgelände zu besichtigen. Ein besonderes Highlight war die abwechslungsreiche Flugshow, bei der zahlreiche Spitzenpiloten ihr Können eindrucksvoll unter Beweis stellten. Die Vorführungen sorgten für große Begeisterung beim Publikum und unterstrichen die Faszination des Modellflugsports.

Auch abseits des Flugprogramms war für beste Unterhaltung und das leibliche Wohl gesorgt. Die Gäste wurden mit köstlichen Grillspezialitäten sowie einem reichhaltigen Kaffee- und Kuchenbuffet verwöhnt. Großen Andrang gab es auch bei der Tombola, bei der jedes Los einen Gewinn versprach. Die Lose waren innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft – ein weiterer Beweis für die hervorragende Stimmung und die große Begeisterung der Besucher.

Auch die Gastpiloten zeigten sich von den hervorragenden Bedingungen und dem beeindruckenden Panorama des Modellflugplatzes begeistert. Unter ihnen befand sich mit Simon Walcher, dem amtierenden Junioren-Weltmeister in der Klasse F3K (Schleudersegler), einer der besten Nachwuchspiloten der Welt. Seine spektakulären Flugvorführungen begeisterten das Publikum ebenso wie die Darbietungen der weiteren Gastpiloten. Die einhellige Meinung der Teilnehmer: Die einzigartige Lage des Fluggeländes und die ausgezeichneten Bedingungen machen den Modellflugplatz der EMVF Stromflieger Ottnang zu einem ganz besonderen Austragungsort.

Obmann Marcus Maier blickte in seiner Ansprache auf die Entwicklung des Vereins zurück und betonte die Bedeutung des neuen Vereinsheims für die Zukunft der EMVF Stromflieger Ottnang. Besonders hob er die Jugendarbeit als wichtigen Schwerpunkt hervor. Ebenso sei dem Verein ein gutes und respektvolles Miteinander mit den Anrainerinnen und Anrainern ein großes Anliegen. Das neue Vereinsheim bilde dafür eine wichtige Grundlage und schaffe optimale Voraussetzungen für ein aktives Vereinsleben.

Mit der gelungenen Eröffnungsfeier und der großen Besucherresonanz ist den EMVF Stromfliegern Ottnang ein eindrucksvoller Start in ein neues Kapitel der Vereinsgeschichte gelungen. Das neue Vereinsheim soll künftig nicht nur Treffpunkt für die Mitglieder sein, sondern auch ein Ort der Begegnung für alle Interessierten am Modellflugsport.

Die EMVF Stromflieger Ottnang bedanken sich bei allen Helferinnen und Helfern, Unterstützern, Sponsoren sowie den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, die dieses besondere Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.