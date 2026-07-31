Die Stadt Gmunden kehrt zurück zu einer einst vielbesuchten, weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannten und beliebten Traditionsveranstaltung: Erstmals seit 2009 findet heuer am Samstag, 12. September, 17 bis 24 Uhr, wieder das Altstadtfest statt.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet auf dem Marktplatz, Rinnholzplatz und in der Kirchengasse ein unterhaltsames musikalisches und kulinarisches Programm – und das bei freiem Eintritt.

Im Mittelpunkt steht nach wie vor die Musik auf den drei Plätzen – und das bedeutet: Die ganze Innenstadt ist Bühne.

Auch für die Kleinen ist gesorgt: Während die Eltern durch die Innenstadt flanieren und je nach Lust und Laune da oder dort Halt machen, kann der Nachwuchs das vielfältige Kinderprogramm genießen.

Sollte sich Hunger oder Durst bemerkbar machen, stehen die Gmundner Gastronomen mit allerlei Köstlichkeiten bereit, sodass neben dem musikalisch verwöhnten Gehör auch der Gaumen nicht zu kurz kommt.

„Das Altstadtfest ist ein Fest für die Gmundnerinnen und Gmundner, für die Gmundner Vereine, aber auch für auswärtige Gäste, etwa aus den Nachbargemeinden“, sagt Bürgermeister Stefan Krapf, der sich besonders darüber freut, dass das Ereignis erstmals nach 17 Jahren Pause endlich wieder stattfindet. „Gute Kulinarik, tolle Bands, man trifft Leute – es ist ein schöner Ausklang des Sommers.“ Das Altstadtfest habe eine lange Tradition, so Krapf. „Und es war mir wichtig als Bürgermeister, dass diese Tradition wiederbelebt wird.“ Kurzum: ein Saisonabschluss nach einem Sommer in der Tourismusstadt Gmunden, zu dem man sich bei Geselligkeit und Gemütlichkeit noch einmal zusammensetzt.

Das Altstadtfest findet nur bei Schönwetter statt!

Wann: Samstag, 12. September 2026, 17 bis 24 Uhr

Wo: Gmundner Innenstadt – Marktplatz, Rinnholzplatz, Kirchengasse

Eintritt frei