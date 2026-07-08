Ottnang am Hausruck macht seine Straßenbeleuchtung sparsamer, gesünder und naturverträglicher. Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder überzeugte sich bei einem Lokalaugenschein mit Bürgermeister Peter Helml davon, wie die Marktgemeinde mit moderner Beleuchtung Strom spart und zugleich Menschen, Tiere und Nacht schützt. 173 Lichtpunkte wurden erneuert, der Strombedarf sinkt um 57 Prozent.

Das Land Oberösterreich hat den Wechsel mit knapp 42.000 Euro unterstützt. Seit 2018 hilft das Land Gemeinden dabei, Licht dort einzusetzen, wo es gebraucht wird – und dort zu reduzieren, wo es Menschen, Tiere und Natur belastet. „Gutes Licht heißt nicht: überall heller. Gutes Licht heißt: genau dort Licht, wo es Sicherheit braucht und Dunkelheit dort, wo sie wichtig ist. Ottnang zeigt, wie eine Gemeinde mit Hausverstand Strom spart, die Nacht schützt und trotzdem gut beleuchtete Straßen schafft“, freut sich Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder.