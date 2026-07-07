Wolfgangsee, 2.–5. Juli 2026 – Im Rahmen des 125-Jahr-Jubiläums des Union-Yacht-Club Wolfgangsee trafen sich von 2. bis 5. Juli zehn der schönsten und traditionsreichsten Sonderklassen Österreichs und Deutschlands zur Österreichischen Meisterschaft am Wolfgangsee.

Die meisten der teilnehmenden Boote sind weit über 100 Jahre alt und verkörpern ein einzigartiges Stück Segelgeschichte. Trotz ihrer historischen Herkunft ist die Sonderklasse eine hochsportliche Bootsklasse, die den Crews seglerisches Können und höchste Konzentration abverlangt. Das zeigte sich eindrucksvoll bei den insgesamt sieben Wettfahrten, die an vier Regattatagen ausgesegelt wurden.

Bei sommerlichem Wetter, aber anspruchsvollen Westwindbedingungen mit bis zu 4 Beaufort, verlangten Wind und Welle den Mannschaften alles ab. Wettfahrtleiter Jörg Moser führte souverän durch die Meisterschaft und konnte am Donnerstag drei sowie am Freitag zwei Wettfahrten in die Wertung bringen. Am Samstag verhinderten zu starke Winde weitere Rennen. Am Sonntag konnten schließlich noch zwei Wettfahrten durchgeführt werden – zunächst bei moderaten Bedingungen, ehe die abschließende Wettfahrt erneut von kräftigen Starkwindböen geprägt wurde.

Dramatischer Zwischenfall überschattet das Finale

Kurz nach der letzten Leetonne der finalen Wettfahrt ereignete sich ein schwerer Zwischenfall: Von den meisten Teilnehmern zunächst unbemerkt lief die traditionsreiche Sonderklasse JUGEND, die erst nach rund 20 Jahren wieder an ihre frühere Eigentümerfamilie verkauft worden war und damit an den Wolfgangsee zurückkehrte, bei ihrer Einstandsregatta voll Wasser. Nach einer heftigen Starkwindböe sank das Boot innerhalb von nur etwa 30 Sekunden auf rund 70 Meter Tiefe auf den Grund des Wolfgangsees.

Glücklicherweise blieb die gesamte Crew unverletzt und konnte kurze Zeit später geborgen werden. Der Schock über das Geschehen war unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich spürbar und ließ das sportliche Ergebnis für einen Moment in den Hintergrund treten.

S118 – CIMA dominiert die Meisterschaft

Sportlich führte an der Sonderklasse CIMA kein Weg vorbei. Die Crew um Eigner Rikolt von Gagern mit Lukas Eigenstuhler, Matteo Feichtenschlager und Tobias Grasmann (alle UYC Wolfgangsee) überquerte in sämtlichen Wettfahrten als erstes Boot die Ziellinie und gewann damit eindrucksvoll den CIMA-Pokal, der nach Einlauf (Olympischer Wertung) vergeben wird.

Noch bedeutender war jedoch der Gewinn der Österreichischen Meisterschaft, die nach berechneter Zeit (Yardstick) entschieden wurde. Auch hier setzte sich die CIMA souverän durch.

Den zweiten Platz belegte die deutlich kleinere Sonderklasse VIDI II von Felix Wied-Baumgartner mit Lorenz Wied-Baumgartner, Thorwald Fastner und Benedikt Stärker (alle UYC Attersee). Mit einer beeindruckenden Leistung gewann die Crew vier der sieben Wettfahrten nach berechneter Zeit und sicherte sich verdient die Silbermedaille.

Bronze blieb am Wolfgangsee: Die Sonderklasse FRIGG, gesteuert von Georg Stadler mit Marie-Christine Mantler, Annelies Mantler, Johannes Stadler und Max Malin (alle UYC Wolfgangsee), segelte auf den ausgezeichneten dritten Gesamtrang.

Ausblick auf die Traditionssegeltage

Nach diesem ersten großen Höhepunkt im Jubiläumsjahr richtet sich der Blick des Union-Yacht-Club Wolfgangsee bereits auf das nächste traditionsreiche Segelereignis.

Von 26. Juli bis 2. August 2026 finden die Traditionssegeltage statt. Zahlreiche historische Segelboote werden dabei in verschiedenen Klassen – darunter 10er Rennjollen, 20er Rennjollen, 22er Rennjollen und Hansajollen – um Meistertitel und Klassensiege kämpfen und dem UYC Wolfgangsee erneut ein würdigen Rahmen für sein 125 jähriges Bestehen bieten.

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