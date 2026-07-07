Kirchham/Linz. Der neu gewählte Obmann der Ortsgruppe Kirchham Franz Spitzbart-Hiebleitner und seine Stellvertreterin Theresia Spitzbart besuchten kürzlich die Seniorenbund-Landesleitung im Heinrich-Gleißner-Haus in Linz, wo sie herzlich empfangen wurden. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte des Hauses und des Namensgebers LH a.D. Dr. Heinrich Gleißner erhielten sie eine Führung durch die Räumlichkeiten der Landesgeschäftsstelle des OÖ Seniorenbundes. Dabei trafen sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und lernten so ihre direkten Ansprechpartner kennen. Bei dieser Gelegenheit erhielten sie auch eine nützliche „Ortsgruppenmappe“ mit vielen Informationen über das Angebot des OÖ Seniorenbundes.

„Ein direkter Kontakt mit den ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären in den Ortsgruppen stärkt unsere große Organisation und ermöglicht einen guten Austausch. Als Landesleitung sind wir in erster Linie Servicestelle für unsere Mitglieder und ehrenamtlichen Funktionäre. Wir freuen uns immer über Besuche, vor allem von frisch gewählten Funktionären, da so der direkte Austausch gestärkt wird. Herzlichen Dank für das Engagement und alles Gute für die künftige Arbeit“, so Landesgeschäftsführer BR Mag. Franz Ebner.