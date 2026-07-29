Traumhaftes Sommerwetter, beste Stimmung im Strandbad Untersee und beeindruckende sportliche Leistungen machten den 15. Hallstättersee Schwimm Marathon am 25. Juli 2026 zu einem rundum gelungenen Event. Rund 180 internationale Schwimmerinnen und Schwimmer sorgten gemeinsam mit zahlreichen begeisterten Zuschauern für eine großartige Atmosphäre am Ufer des Hallstättersees.

Bereits am Morgen zeigte sich der Hallstättersee von seiner frischen Seite: Die Wassertemperatur betrug beim ersten Start 17,6 Grad Celsius. Im Laufe des sonnigen Tages erwärmte sich das Wasser jedoch auf knapp 22 Grad. Für alle, die nach dem Zieleinlauf dennoch etwas zusätzliche Wärme genießen wollten, stand im Zielbereich erneut das beliebte Saunafassl zum Aufwärmen bereit.

Auch sportlich bot der Schwimmmarathon beeindruckende Leistungen. Den Tagessieg über die 7-km-Seedurchquerung sicherte sich Nicky Lange in einer herausragenden Zeit von 1:30:40 Stunden. Bei den Damen gewann Sabine Petrini-Monteferri aus Deutschland die Langdistanz in 1:54:11 Stunden. Über die 5-km-Distanz setzte sich bei den Herren Erich Berner mit einer Zeit von 1:18:22 Stunden durch. Bei den Damen triumphierte Jaime Poole aus Deutschland in 1:27:38 Stunden.

Anspruchsvoll präsentierten sich die Bewerbe über 5 km und 2 km. Beim Start in Untersee sorgten Wind und Wellen dafür, dass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Wasser regelrecht ins Gesicht peitschte und die ersten Meter einiges an Kraft kosteten. Dafür wurden die Schwimmerinnen und Schwimmer auf der zweiten Hälfte des Rundkurses belohnt: Mit den Wellen im Rücken ging es deutlich schneller zurück Richtung Ziel.

Auch die heimischen Athletinnen und Athleten konnten mit starken Leistungen überzeugen. Der Goiserer Markus Promberger gewann seine Altersklasse über die 5-km-Distanz. Joachim Eisen verpasste bei der beliebten 2-km-Distanz die Bronzemedaille denkbar knapp um lediglich zehn Sekunden. Ebenfalls über einen Podestplatz freuen durfte sich die Goiserin Tanja Warner, die den hervorragenden zweiten Platz in ihrer Altersklasse erreichte.

Das Strandbad Untersee war den ganzen Tag über bestens besucht. Zahlreiche Zuschauer feuerten die Athletinnen und Athleten lautstark an und sorgten gemeinsam mit der Moderation für eine stimmungsvolle Kulisse. Auch kulinarisch ließ die Veranstaltung keine Wünsche offen – die ausgezeichnete Verpflegung mit Grillerei, Kuchenbuffet und weiteren Köstlichkeiten wurde von Teilnehmern und Gästen gleichermaßen geschätzt.

Die Wasserrettung Bad Goisern zieht daher eine durchwegs positive Bilanz. Dank des engagierten Einsatzes der zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer, der Unterstützung der Sponsoren sowie der perfekten Wetterbedingungen konnte der Hallstättersee Schwimm Marathon einmal mehr als eines der schönsten Open-Water-Schwimmevents Österreichs erfolgreich durchgeführt werden.

Weitere Informationen, Fotos und die vollständigen Ergebnislisten sind unter www.schwimmmarathon.at verfügbar.