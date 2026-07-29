Mit ihrem herausragenden Einsatz für eine saubere Umwelt überzeugten drei Volksschulen im Bezirk
Vöcklabruck im Rahmen der diesjährigen Flurreinigungsaktion „Hui statt Pfui“ und wurden dafür vom
Bezirksabfallverband (BAV) ausgezeichnet.
Die vom BAV initiierte Aktion motiviert jedes Jahr zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu,
achtlos weggeworfenen Müll aus der Natur zu sammeln und damit einen wertvollen Beitrag zum
Umweltschutz zu leisten. Durch ihren tatkräftigen Einsatz setzen die Schülerinnen und Schüler ein
wichtiges Zeichen für den verantwortungsvollen Umgang mit unserer Natur und stärken zugleich das
Bewusstsein für eine richtige Müllentsorgung.
Als Anerkennung für diesen vorbildlichen Einsatz erhielten die VS Oberhofen am Irrsee, VS Timelkam
und die Pestalozzischule Vöcklabruck ein Umweltpaket für die Schule, das mit Büchern, Spielen und
Materialien rund um die Themen Umwelt, Recycling, Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit gefüllt ist.
In der vorletzten Schulwochen durften die Kinder gemeinsam mit den Standortbürgermeistern und
den Direktoren das Umweltpaket von der Vorsitzenden des BAV Vbgm. LAbg. Manuela Gschwandtner
entgegennehmen.
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