Mit ihrem herausragenden Einsatz für eine saubere Umwelt überzeugten drei Volksschulen im Bezirk

Vöcklabruck im Rahmen der diesjährigen Flurreinigungsaktion „Hui statt Pfui“ und wurden dafür vom

Bezirksabfallverband (BAV) ausgezeichnet.

Die vom BAV initiierte Aktion motiviert jedes Jahr zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu,

achtlos weggeworfenen Müll aus der Natur zu sammeln und damit einen wertvollen Beitrag zum

Umweltschutz zu leisten. Durch ihren tatkräftigen Einsatz setzen die Schülerinnen und Schüler ein

wichtiges Zeichen für den verantwortungsvollen Umgang mit unserer Natur und stärken zugleich das

Bewusstsein für eine richtige Müllentsorgung.

Als Anerkennung für diesen vorbildlichen Einsatz erhielten die VS Oberhofen am Irrsee, VS Timelkam

und die Pestalozzischule Vöcklabruck ein Umweltpaket für die Schule, das mit Büchern, Spielen und

Materialien rund um die Themen Umwelt, Recycling, Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit gefüllt ist.

In der vorletzten Schulwochen durften die Kinder gemeinsam mit den Standortbürgermeistern und

den Direktoren das Umweltpaket von der Vorsitzenden des BAV Vbgm. LAbg. Manuela Gschwandtner

entgegennehmen.