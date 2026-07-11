Am Sonntag, den 30. August 2026, lädt der TSV St. Konrad alle Laufbegeisterten, Walker und Familien zur elften Auflage des beliebten Panoramalaufs am Badesee St. Konrad ein.

Getreu dem bewährten Motto „LAUFEN. BEWEGEN. GUTES TUN!“ steht in diesem Jahr ein ganz besonderes Herzensprojekt im Fokus.

Schritt für Schritt helfen: Der Nordic Walking Charity-Bewerb

Wer sich dieses Jahr für den Nordic-Walking-Bewerb anmeldet, tut nicht nur der eigenen Gesundheit etwas Gutes, sondern hilft auch aktiv anderen. Die Genuss- und Bewegungssportler widmen ihre Kilometer in diesem Jahr voll und ganz dem guten Zweck. Ein Teil der Startgelder fließt direkt in ausgewählte soziale Projekte und unterstützt benachteiligte oder in Not geratene Menschen in unserer Gemeinschaft.

Von Knirpsen bis Profis: Jede Strecke zählt

Der Panoramalauf zeichnet sich durch seine Vielfalt aus. Neben dem Charity-Walking über 5 km bietet das abwechslungsreiche Streckenprofil rund um den Badesee für jeden Geschmack die richtige Distanz:

Hauptlauf (7 km): Die Herausforderung für Ambitionierte

Fitnesslauf (4,2 km): Perfekt für den sportlichen Vormittag

Staffellauf (3x 700 m): Gemeinsam stark als Team rund um den See

Kinderläufe (ab 200 m): Volle Action für die jüngsten Sportler

Das eingespielte Organisationsteam freut sich auf hunderte begeisterte Teilnehmer und lautstarke Zuschauer an der Strecke.

Für eine reibungslose Zeitnahme und einfache Online-Registrierung sorgt der Partner TIME2WIN.Interessierte Läuferinnen, Läufer und Walker können sich ab sofort ihren Startplatz sichern. Die Anmeldung ist online unter https://time2win.at/event/1034 geöffnet.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und dem TSV St. Konrad finden Sie unter www.tsv-stkonrad.at.