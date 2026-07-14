Gmunden/Seeschloss Ort. Die Werkskapelle Laufen Gmunden‑Engelhof lädt am Mittwoch, 19. August 2026, um 19:30 Uhr zum diesjährigen Schlosskonzert im Rahmen der Schlosskonzertreihe in das historische Ambiente des Seeschlosses Ort. Kapellmeister Manuel Ecklbauer und seine Musikerinnen und Musiker widmen einen ganzen sommerlichen Konzertabend der Vielfalt der Marschmusik – von Klassikern über internationale Werke bis hin zu modernen Neuinterpretationen. Ein Programm, das von beliebten Traditionswerken wie „Florentiner Marsch“ und „Oh du mein Österreich“ über „Il Briccone“ von Thomas Doss bis zu modernen Arrangements wie „Maxglaner Reloaded“ oder „Let’s Radetzky“ reicht.

Von „Im Schritt, Marsch!“ zu „Im Schloss, Marsch!“

Der Sommer 2026 steht bei der Werkskapelle ganz im Zeichen der Marschmusik: Erst kürzlich erzielte die Kapelle bei der Marschwertung des Bezirksmusikfests Vorchdorf hervorragende 92,19 Punkte in der Wertungsstufe D – bei hochsommerlichen 36 Grad. Das klassische Wertungsaviso „Im Schritt, Marsch!“ findet eine charmante Fortsetzung im Konzertmotto „Im Schloss, Marsch!“ – ein musikalischer Übergang vom präzisen Gleichschritt der Marschwertung zur festlichen Atmosphäre des Schlosskonzerts. Am 14. August 2026 ist die Werkskapelle Laufen außerdem beim Großen Österreichischen Zapfenstreich anlässlich des Jubiläumsjahres der Stadtkapelle Gmunden am Rathausplatz Gmunden zu hören – gemeinsam mit der SK Gmunden und dem MV Pinsdorf.

75 Jahre Werkskapelle – und ein neues Kapitel im Jubiläumsjahr

Die Werkskapelle feiert heuer ihr 75‑jähriges Bestehen und probt seit etwa zwei Jahren im neuen, hochmodernen Probenheim am Werksgelände der Laufen Austria GmbH – in unmittelbarer Nähe des weltweit ersten elektrischen, CO₂‑freien Tunnelofens für die Sanitärkeramikproduktion. Wie kaum ein anderer Verein der Region verbindet die Kapelle damit Industrie und Kultur auf besondere Weise. Zu Beginn des Jubiläumsjahres hat der Vorstand eine neue Mission formuliert, die unter vier Schlagworten das Leitbild und die Zukunftsplanung der Kapelle prägnant zusammenfasst: Musik – Gemeinschaft – Jugend – Auftritt.

Laufenten‑Jugendclub: „Lotti“ für die nächste Generation

Ein besonderes Anliegen des Vereins ist dabei die Jugendarbeit. Der Laufenten‑Jugendclub, ausgezeichnet mit dem Förderpreis der OÖ. Volkskultur 2024, bietet musikalische Früherziehung mit viel Spiel und Spaß – begleitet von Maskottchen „Lotti“, einer musikalisch begeisterten Stofftier-Ente. Die monatlichen Laufenten‑Nachmittage stehen allen Kindern offen, unabhängig davon, ob sie bereits ein Instrument erlernen. Seit März 2025 gibt es zusätzlich einen eigenen Jugendclub für Kinder ab zehn Jahren. Alle Termine und Informationen sind unter www.wk-laufen.at sowie jugendreferat@wk-laufen.at verfügbar. Auch erwachsene Quer- und Wiedereinsteigerinnen und -einsteiger sind jederzeit willkommen.