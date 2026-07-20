Am 26.06. hielt die Sportunion Gschwandt ihre Jahreshauptversammlung im Unionheim ab.

Bei einem launigen Abend bei hohen Temperaturen wurde der Vorstand neu gewählt, wobei unter anderem Johann Pamminger nach einer beeindruckenden 50-jährigen Zeit im Vorstand sein Mandat zurücklegte.

Als Obmann wurde Michael Uhl einstimmig wiedergewählt, welcher dieses Amt seit mehr als 10 Jahren mit hoher Leidenschaft ausführt und gemeinsam mit dem Vorstand die Union zu einem Vorzeigeverein geformt hat. Entsprechend beeindruckend zeigte sich auch die Leistungsbilanz quer über alle Sektionen. Gemeinsam mit dem neu gebildeten Vorstand wurde die Motivation für neue Projekte spürbar, wobei dazu passend ein zeitgemäß adaptiertes neues Vereinsstatut beschlossen wurde.

Nach der Ehrung verdienter Mitglieder wurde die Jahreshauptversammlung durch die Worte der Ehrengäste abgerundet. Bürgermeister Steindl hob dabei insbesondere die hervorragende Entwicklung der Sportinfrastruktur hervor. Anschließend fand der Abend bei einem gemeinsamen kulinarischen Ausklang seinen Abschluss.