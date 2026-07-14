Am Samstag 11.7.2026 fand bei traumhaften Sommerwetter das Sommernachtsfest des Musikverein Gschwandt statt. Schon tagsüber haben alle freiwilligen Helfer alles für ein tolles Fest am Vorplatz der Volksschule Gschwandt hergerichtet. Um 18 Uhr erfolgte der Startschuss und da waren auch schon die Jungstars mit den Flötenkindern und dem Jugendorchester mit ihrem großen Auftritt an der Reihe. Trotz doch hoher Temperaturen gaben die Jungmusiker ALLES und ernteten großen Applaus.

Langsam füllten sich auch alle Bänke bei den Tischen, für den Durst und Hunger war mit leckeren Bosna, Kotelett und mit kühlen Getränken zur Genüge gesorgt und die Stimmung war ebenfalls super. Auch die Cocktailbar war gut besucht und passte perfekt zum Sommerfeeling. Den musikalischen Teil übernahm dann eine Abordnung des Musikvereines Gschwandt (der Rest war als 1a Servicepersonal und in der Küche beschäftigt) und spielten flott auf. Es wurde gelacht, geklatscht, gesungen und geschunkelt. Auch viele Gemeindevertreter aus allen Fraktionen, allen voran der Vize Bürgermeister Mathias Buchinger (war auch ein Teil der Musik, Bgm. Fritz Steindl war hochzeitlich unterwegs) waren bei den Gästen dabei. Auch Altbürgermeister und Obmann des Kameradschaftsbundes Franz Wampl feierte mit. Ein Fest, bei dem die Gschwandtnerinnen, Gschwandtner und auch die Freunde des MGV wieder einmal die Zusammengehörigkeit in der Gemeinde Gschwandt sichtlich zeigten. „Schen a Gschwandtner zu sein!“ hört man nicht oft genug!