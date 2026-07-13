Am Sonntag 12.7.2026 fand bei Prachtwetter das Fahrertreffen 2026 des Team RFV Fleckleiten mit der OÖ Meisterschaft der ländlichen Fahrer/innen statt, der auch als Teilbewerb des Salzkammergut-Cup gewertet wird. Insgesamt waren 19 Teilnehmer/innen aus OÖ und NÖ Vereinen am Start. Die Vielfalt an Pferderassen von Pony bis Noriker konnte sich sehen lassen. Am Vormittag traten die Teilnehmer/innen in der Dressur und dem Kegelparkour an. Unter strengen Augen der Jury gaben die Fahrer samt Pferde trotz großer Hitze ihr Bestes und zeigten sehenswerte Durchgänge.

Am Nachmittag ab 15:00 Uhr wurde eine Marathonstrecke gefahren. Das Team Fleckleiten leisteten ganze Arbeit und haben in tagelanger Vorbereitung einen Marathonparkour mit 3 Stationen aufgestellt. Die Teilnehmerzahl war beachtlich, es waren sogar 4 Zweispänner dabei, die beachtliche Leistungen boten. Auch eine große Anzahl von interessiertem Publikum war gekommen und staunten über die Fahrkünste der Teilnehmer/innen. Die Veranstaltung ging unfallfrei über die Bühne und dies zeigte auch von der Professionalität des Team Fleckleiten.

Am Ende des Fahrertreffens gab es natürlich die Siegerehrung für alle drei Bewerbe. Als Sieger gingen OÖ Landesmeister der ländlichen Pony 1-Spänner Simone Staudinger, OÖ Landesmeister der ländlichen Pferde 1-Spänner Carina Hinterreiter und OÖ Landesmeister der ländlichen Pferde 2-Spänner Brigitta Steinmaurer hervor. Als Gratulant stellte sich auch Gschwandt`s Bürgermeister Fritz Steindl ein. Mit einer entsprechenden Feier endete ein aufregender Tag für die Veranstalter Team Fleckleiten und natürlich auch für Fahrer und Pferde. Das Fahrertreffen 2026 ist Geschichte, das Fahrertreffen 2027 ist bereits in Vorbereitung. Herzliche Gratulation dem Team des RFV Fleckleiten für die tolle Abhaltung und Organisation dieser Veranstaltung.