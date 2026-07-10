Obertraun; Fußball einmal ganz anders: Die Ortsmusikkapelle Obertraun lädt im Rahmen ihres traditionellen Waldfestes zum zweiten Bubble-Soccer-Turnier ins Mühlbachstadion ein.

Am Samstag, 8. August 2026, wird es im altehrwürdigen Mühlbachstadion wieder sportlich, lustig und vor allem spektakulär. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht das Bubble-Soccer-Turnier der Ortsmusikkapelle Obertraun in die zweite Runde.

Für die Teilnahme werden pro Mannschaft mindestens vier Spielerinnen und Spieler benötigt. Ersatzspieler können in beliebiger Anzahl gemeldet werden. Der Turnierstart erfolgt – abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Teams – ab 13 Uhr. Die speziellen Bubble-Bälle werden selbstverständlich vom Veranstalter bereitgestellt. Eine rechtzeitige Anmeldung ist erforderlich, damit der Turniermodus entsprechend festgelegt werden kann.

Die Siegerehrung findet anschließend im Rahmen des Waldfestes im traditionellen Holzstangen-Festzelt statt. Auch musikalisch ist für beste Unterhaltung gesorgt: Mit der Musikkapelle Kumitz, der Goisern Böhmischen und den M&M’s erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Abendprogramm.

Ein besonderer Anreiz wartet zudem auf alle teilnehmenden Teams: Unter sämtlichen Mannschaften werden attraktive Preise verlost, darunter ein Hüttenabend auf der Obertrauner Sarsteinhütte inklusive Bratl-Essen sowie ein Fass „Heller Freude“. Weitere Informationen sowie Anmeldedetails gibt es auf der Facebook-Seite der Ortsmusikkapelle Obertraun.