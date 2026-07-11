Ein 30-jähriger Bergsteiger ist am Mittwochvormittag beim Abstieg über den Naturfreundesteig am Traunstein mehrere Meter abgestürzt. Der Mann hatte großes Glück und erlitt nach ersten Angaben lediglich Prellungen und blutende Wunden.

Mehrere Notrufe nach Absturz

Der 30-Jährige kam kurz vor Mittag auf einer Seehöhe von etwa 550 Metern zu Sturz und fiel rund fünf bis zehn Meter über steiles Gelände ab. Mehrere Kletterer und Bergsteiger wurden durch Schreie und herabfallende Steine auf den Unfall aufmerksam und setzten Notrufe ab.

Die Bergrettung Gmunden rückte gemeinsam mit dem Team des Notarzthubschraubers Martin 3 und der Alpinpolizei zur Einsatzstelle aus.

BRD GMUNDEN

Bergsteiger leistet Erste Hilfe

Noch während die Einsatzkräfte zur Unfallstelle aufstiegen, entdeckte ein zufällig vorbeikommender tschechischer Bergsteiger den Verunglückten und leistete Erste Hilfe. Der 30-Jährige erlitt mehrere blutende Wunden und Prellungen.

Die Bergrettung brachte den Verletzten sicher ins Tal. Von dort wurde er mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert, berichtet die Bergrettung Gmunden.