Die Kunstwerkstatt Gmunden der Lebenshilfe Oberösterreich eröffnet am Donnerstag, 6. August 2026, um 19 Uhr die Ausstellung „Ton und Töne“. Gezeigt werden Glocken, Schalen und weitere Klangkörper aus Keramik, die zugleich als Kunstobjekt und als Instrument dienen. Die Werke entstanden in Zusammenarbeit mit der Keramikwerkstatt Gmunden und machen künstlerisches Schaffen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sichtbar.

Die Keramik-Objekte wurden von den Künstlerinnen und Künstlern der Kunstwerkstatt Gmunden mit Unterstützung der Keramikerin Nadja Zettl modelliert. Anschließend gestalteten die Künstler:innen die Objekte in ihrem jeweiligen Stil aus. So entstand eine vielseitige Sammlung, die Klang und bildnerische Gestaltung miteinander verbindet.

Teil des Mondscheinbummels und des Töpfermarkts

Die Eröffnung findet im Rahmen des Gmundner Mondscheinbummels statt. Die Ausstellung ist anschließend bis Sonntag, 30. August 2026 zu sehen. Regulär hat die Galerie am Rinnholzplatz 8 in Gmunden Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet, Besuche außerhalb dieser Zeiten sind nach Vereinbarung unter 0660 8488429 möglich. Die Ausstellung ist zudem Teil des Rahmenprogramms zum Töpfermarkt und öffnet an dessen Tagen von Freitag, 28. bis Sonntag, 30. August jeweils von 11 bis 15 Uhr.

Mit „Ton und Töne“ bringt die Kunstwerkstatt Gmunden künstlerisches Schaffen und Handwerk zusammen und schafft damit einen weiteren Anlass für Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.