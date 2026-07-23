Mit einem festlichen Gottesdienst in der Basilika Maria Puchheim und einem stimmungsvollen Schulschlussfest haben die Don Bosco Schulen ihr 50-jähriges Jubiläum würdig abgeschlossen. Noch einmal wurde sichtbar, was die Schule seit fünf Jahrzehnten prägt: Gemeinschaft, gelebter Glaube, Dankbarkeit und das Miteinander vieler Generationen.

Den Höhepunkt bildete der Jubiläumsgottesdienst in der Basilika Maria Puchheim, den die Schulgemeinschaft im Rahmen einer gemeinsamen Wallfahrt feierte. Die Wallfahrt setzte ein bewusstes Zeichen dafür, dass der gemeinsame Weg seit jeher ein wichtiger Bestandteil des Selbstverständnisses der Don Bosco Schulen ist. Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeitende machten sich gemeinsam auf den Weg, um Dankbarkeit für das vergangene Schuljahr und für 50 Jahre Schulgeschichte auszudrücken.

Der Gottesdienst wurde von Diözesanbischof Manfred Scheuer gemeinsam mit Schulamtsleiter Anton Birngruber und Pater Fritz Vystrcil gefeiert. In ihren Worten würdigten sie die Bedeutung der Don Bosco Schulen als Bildungs- und Lebensraum für junge Menschen und betonten die Werte, die das Schulwesen der Ordensgemeinschaft seit Jahrzehnten prägen.

Für die musikalische Gestaltung sorgten Schülerinnen der BAFEP. Besonders der Klassenchor der 4. BAFEP begeisterte mit wunderbar vorgetragenen, eingängigen Liedern, die viele Gottesdienstbesucherinnen und -besucher berührten. Ein Gitarrenorchester gestaltete die Kommunion musikalisch und verlieh diesem Teil der Feier eine besondere Atmosphäre. Die Kindergartenkinder trugen begeistert ein Danklied vor. Feierliche Orgelmusik zum Einzug und Auszug rundete den Gottesdienst festlich ab.

Ein besonders berührender Moment bot sich am Ende des Gottesdienstes vor der Basilika. Vertreterinnen und Vertreter aller Gruppierungen der Schulgemeinschaft – von den Kindergartenkindern über Schülerinnen und Schüler bis hin zu Lehrpersonen – ließen gemeinsam Luftballons in den Himmel steigen. Dieses farbenfrohe Zeichen der Hoffnung, der Dankbarkeit und des Aufbruchs bildete den stimmungsvollen Abschluss des Jubiläumsgottesdienstes und machte die Verbundenheit aller Generationen der Don Bosco Familie auf besonders schöne Weise sichtbar.

Im Anschluss kehrte die Schulgemeinschaft zurück an den Schulstandort, wo das Schulschlussfest den zweiten großen Teil des Jubiläumsabschlusses bildete. Zahlreiche Angebote, Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten sorgten für eine fröhliche Stimmung und boten Gelegenheit, auf das Jubiläumsjahr zurückzublicken.

Ein ganz besonderer Moment war die Vorstellung der Jubiläums-Zeitkapsel. Sie bildet den letzten offiziellen Programmpunkt des 50-Jahr-Jubiläums und wurde mit Erinnerungen, Gedanken und Dokumenten aus der Gegenwart befüllt. Die Zeitkapsel soll erst in 25 Jahren wieder geöffnet werden und wird damit eine Brücke zwischen der heutigen Schulgemeinschaft und den kommenden Generationen schlagen.

Beim anschließenden Festakt im Festsaal standen Dankbarkeit und Wertschätzung im Mittelpunkt. Vertreterinnen und Vertreter aller Schulpartner – Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen – richteten persönliche Gruß- und Dankesworte an die Schulgemeinschaft. Besonders hervorgehoben wurden dabei Sr. Maria Maul und Direktor Erich Hinterleitner, die nach diesem Schuljahr ihren wohlverdienten Ruhestand antreten. Beide Persönlichkeiten haben die Entwicklung der Don Bosco Schulen über viele Jahre hinweg entscheidend mitgeprägt und wurden für ihr großes Engagement mit herzlichem Applaus geehrt.

Für einen heiteren Ausklang sorgten schließlich humorvolle Beiträge von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern. Mit viel Kreativität, Charme und einer guten Portion Selbstironie ließen sie gemeinsame Erinnerungen lebendig werden und zeigten einmal mehr den besonderen Geist der Schulgemeinschaft.

So endete das Jubiläumsjahr der Don Bosco Schulen mit einer Feier, die gleichermaßen von Dankbarkeit, Freude und Zuversicht geprägt war. Die Erinnerung an 50 erfolgreiche Jahre bleibt lebendig – und mit der Zeitkapsel ist bereits ein Zeichen für die Zukunft gesetzt.