Wie jedes Jahr, so auch am Mittwoch 22.7.2026 fand das beliebte Grillfest des Pensionistenverbandes Ortsgruppe Gschwandt statt. Bereits am Vormittag wurde das „Festgelände“ hergerichtet, die Zelte aufgestellt, Schankwagen, Grillstation und Schank aufgebaut und pünktlich um 12:00 Uhr konnte es losgehen. Wie beliebt dieses Fest bei den Mitgliedern des PV Gschwandt ist, zeigte der Zustrom an Gästen. Musikalisch wurden sie vom Stammmusiker Walter Rennhofer herzlich begrüßt, die Zelte füllten sich rasch und die schmackhaften Grillhenderl, Schopf,- und Bauchschnitten waren bereit zum Verzehr. Dazu gab es ein großes Salatbuffet, zubereitet von den tüchtigen „Mädels“ des Vorstandes, die auch zur Nachspeise wieder Kuchen und Mehlspeisen gebracht haben.

Vorsitzender Kurt Viertbauer begrüßte anschließend alle Gäste und bedankte sich ganz besonders bei seinem Team, ohne dem ein derartiges Fest nicht möglich wäre. Die Stimmung wurde von Minute zu Minute besser und es wurde gelacht, gut gegessen, gesungen und geschunkelt, wie es eben bei einem fröhlichen Fest dazu gehört. So konnte wieder viel Freude in den Alltag der Mitglieder des PV Gschwandt gebracht werden und so mancher vergaß für einige Stunden seine Sorgen.