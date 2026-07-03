Athlet:innen der Lebenshilfe aus dem Bezirk Vöcklabruck holten 17 Medaillen

Acht Goldmedaillen, drei Silbermedaillen und sechs Bronzemedaillen erzielten die Sportler:innen der Lebenshilfe aus der Werkstätte Vöcklamarkt bei den Special Olympics Sommerspielen, die vom 25. bis 30. Juni in Wien ausgetragen wurden. „Wir sind mehr als zufrieden. Bei der Hitze waren es absolute Höchstleistungen, die da erbracht wurden“, sagt Stocksport-Trainer und Lebenshilfe-Mitarbeiter Franz Emminger.

Bei den 9. Special Olympics Sommerspielen traten rund 1.800 Athlet:innen mit intellektueller Beeinträchtigung in 15 Sportarten an – vier Outdoor-Bewerbe mussten aufgrund der Hitze abgesagt werden. Die Lebenshilfe Oberösterreich war mit insgesamt 94 Sportler:innen vertreten, 14 davon kommen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Angetreten wurde in den Sportarten Schwimmen, Stocksport und MATP – einer Sportart für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf.

Miteinander trotz Wettbewerb

Eine berührende Eröffnungsfeier und eine gemeinsame Abschlussfeier unterstrichen das Gemeinschaftsgefühl, das die Special Olympics Bewegung auszeichnet. Bei den Wettbewerben herrschte trotz der Hitze absolute Konzentration und die Athlet:innen stellten ihr Können souverän unter Beweis. „Fast alle unsere Schwimmer:innen konnten sich für die höchste Leistungskategorie qualifizieren. Es waren knappe Wettkämpfe und durch die Bronzemedaille im Mannschaftsbewerb konnten alle unserer Sportler:innen mit einer Medaille nach Hause fahren“, sagt Schwimm-Trainer Hans Schneider.

Martina Zoister holte gleich zwei Goldmedaillen in den Disziplinen 25 m Brustschwimmen und 50 m Brustschwimmen. „Es war toll und die Abschlussfeier war sehr schön“, fasst die Goldmedaillengewinnerin zusammen. Michael Mallinger erzielte eine weitere Goldmedaille bei 25 m Freistil. Zwei Silbermedaillen und fünf Bronzemedaillen, davon eine im Staffelbewerb, komplettieren den Medaillenspiegel der Schwimmer:innen.

Im Stocksport räumten die Athlet:innen voll ab: Maximilian Klebl und Leopold Hollerweger erkämpften sich je eine Goldmedaille in ihrer Leistungsgruppe, Elivs Abwerzer gewann eine Silbermedaille. Darüber hinaus erzielte die Mannschaft mit Maximilian Klebl, Patrick Nußdorfer, Torsten Gallinis und Trainer Lion Forstinger den dritten Platz.

Im MATP-Bewerb wurden durch Sven Hemetsberger und Bernadette Hemetsberger je eine Goldmedaille im 15 m Rollator-Rennen erzielt, Sonja Schuster holte eine Bronzemedaille beim Rollator-Rennen. „Über Platzierungen ohne Medaillen haben wir uns auch gefreut – es hat allen Spaß gemacht und alle haben zumindest eine Schleife umgehängt bekommen für ihre Leistungen“, freut sich MATP-Trainerin und Lebenshilfe-Mitarbeiterin Natalie Herzog.