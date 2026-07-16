Am Mittwochabend kam eine alkoholisierte Autofahrerin auf der B145 in Bad Ischl von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug wurde dabei von einer Leitplanke durchbohrt und schwer beschädigt.

Eine 26-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war gegen 18:45 Uhr auf der B145 Salzkammergutstraße von Bad Ischl in Richtung Ebensee unterwegs. Im Ortschaftsbereich Kößlbach geriet sie mit ihrem Pkw auf das Bankett und fuhr über den Geh- und Radweg auf eine Leitplanke auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Leitplanke aus ihrer Verankerung gerissen und bohrte sich durch das Fahrzeug. Die Lenkerin konnte den Pkw selbstständig verlassen und wurde nach ersten Angaben nur leicht verletzt.

Alkotest ergab 0,78 Promille

Da sich das Fahrzeug in der Leitplanke verkeilt hatte, war eine Bergung durch den Abschleppdienst zunächst nicht möglich. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und entfernte die beschädigte Leitplanke, um die Bergung des Fahrzeugs zu ermöglichen.

Die 26-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht. Ein Alkotest ergab 0,78 Promille, berichtet die Polizei.