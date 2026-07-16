Eine 19-jährige Autofahrerin ist in der Nacht auf Donnerstag im Bezirk Vöcklabruck mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Die Polizei stellte bei der Nachfahrt Geschwindigkeiten von bis zu 165 km/h fest.

Polizeistreife nimmt Verfolgung auf

Gegen 01:15 Uhr wurde eine Polizeistreife in Vöcklabruck auf einen Pkw aufmerksam, der auf der B1 Wiener Straße in Richtung Timelkam mit auffallend hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Nach dem Kreisverkehr in Pichlwang beschleunigte die Lenkerin erneut stark. Bei der Nachfahrt stellte die Polizei zunächst 150 km/h statt der erlaubten 80 km/h fest. Im anschließenden 100-km/h-Bereich erreichte der Pkw laut Polizei bis zu 165 km/h und entfernte sich dabei weiter von der Streife.

Lenkerin nennt Müdigkeit als Grund

Auch in einem weiteren auf 80 km/h beschränkten Abschnitt fuhr die 19-jährige Probeführerscheinbesitzerin aus dem Bezirk Vöcklabruck mit rund 150 km/h. Die Beamten hielten die Frau schließlich an und kontrollierten sie.

Die 19-Jährige gab an, von der Arbeit nach Hause gefahren zu sein. Weil sie sehr müde gewesen sei, habe sie schneller gefahren. Sie wird angezeigt, berichtet die Polizei.