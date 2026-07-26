Am Samstag 25.7.2026 fand eines der größten Knittelturnier in OÖ und das größte Turnier im Bezirk Gmunden „SAWMILL“ bei der Lahnermühle in Gschwandt bei Gmunden statt. Veranstalter waren die Sportunion St. Konrad und der Stammtisch GARAGE 2.0, Hauptorganisator Joachim Wallner mit seinem tollen Team haben Tage zuvor die Knittelarena perfekt für die 48! Moarschaften (leider haben 4 der ursprünglich 52 Moarschaften kurzfristig abgesagt) vorbereitet. Der Wettergott meinte es dieses Jahr ebenfalls sehr gut und so konnte um 11:00 Uhr der Startschuss zum Turnier gegeben werden. Und dann krachte es gewaltig im Laudachtal, als die Knüppel geworfen wurden und am Boden aufprallten. Gekämpft wurde um jedes Sportgerät, auch die Rollmeter waren wegen millimetergenauer Vermessung oft im Einsatz. Überwacht wurde das ganze Geschehen durch Turnierleiter und Schiedsrichter Johann „Pauli“ Raffelsberger.

Nach harten aber fairen Kämpfen blieben schließlich 4 Mannschaften übrig, die um den begehrten Titel Sieger des SAWMILL Knittelturniers kämpften. Und da wurde nichts hergeschenkt und die ca. 300 begeisterten Knittler und Zuschauer feuerten die Finalmoarschaften kräftig an.

Schließlich stand das Ergebnis fest:

Sieger und Platz 1 ging an EKC Rheintal mit Moar Walter Möslinger, Herbert Grill, Walter Hradil und Karl Kleemair. Die durften sich über ein Preisgeld von 500,- € freuen. Platz 2 belegte die FF Pettenbach mit Moar Franz Steiner und bekamen ein Preisgeld von 300,- €, Platz 3 belegte die Moarschaft ASKÖ Vorchdorf mit Moar Rudi Wimmer mit einem Preisgeld von 200,- € und über Platz 4 freute sich das Team KALKI`S mit Moar Patrick Thallinger und 100,- € Preisgeld. Die Plätze 5 von 48 Moarschaften waren die Stockschützen Gschwandt 2 mit Moar Franz Huemer, Alfred Geyerhofer, Rudi Wampl und Alfred Scheuchl, das Team Stieger, Team Pezi`s Garage und die Moarschaft Miba & Friends. Sie bekommen je eine Kiste Eggenberger – Bier von hier als quasi Trostpreis!

Die Siegerehrung und Aftershowparty fand dann nicht wie sonst in der Fabrikshalle der Lahnermühle, sondern Dank lauer Sommernacht im Freien der Knittelarena statt und da wurde aber kräftig gefeiert. Organisator Jochim Wallner und Unionobmann Wolfgang Riedler waren sich einig: Dieses Turnier war großartig, lauter spitzen Sportler, tolles Publikum, keine Verletzungen und Vorfälle, ein Team, das man sich nur wünschen kann und so soll eine derartige Megaveranstaltung auch sein! Das Knittelturnier SAWMILL 2026 bei der Lahnermühle ist Geschichte, die Vorbereitungen auf das Turnier SAWMILL 2027 können beginnen.