Das diesjährige ASKÖ Sportfest am Samstag 20.6.2026 am Gelände des Badesees St. Konrad, veranstaltet von der ASKÖ Oberösterreich und dem TSV St. Konrad, war ein echtes Highlight für Groß und Klein. Insgesamt waren 147 Athleten am Start.

Die Anlage war erfüllt von Energie, Lachen und sportlichem Ehrgeiz – genau so, wie ein Sportfest sein soll.

Hauptbewerb: ASKÖ 3‑Kampf ob Sprint, Weitwurf oder Sprung– die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben alles gegeben und gezeigt, wie viel Power in unserer Community steckt.

Mannschaftsbewerb & Seilziehen: Teamgeist pur! Hier wurde angefeuert, gelacht und gekämpft – und am Ende stand fest: Gemeinsam geht alles leichter.

Das Rahmenprogramm für die ganze Familie war ebenfalls ein Erfolg. Auch abseits der Bewerbe war richtig viel los: – Zeichenwettbewerb voller Kreativität – Kinderschminken mit strahlenden Gesichtern – Flieger basteln für kleine Nachwuchs-Piloten – Und ein liebevoll gestalteter Generationenparcours, der Jung und Alt zusammengebracht hat

Aus Sicht der Veranstalter war jeder Teilnehmer ein Gewinner. Nicht die Platzierung stand im Mittelpunkt, sondern die Freude an der Bewegung und das Miteinander. Ein riesiges DANKE an alle Teilnehmer – ihr habt das Sportfest lebendig gemacht. Und ein ganz besonderes Dankeschön an alle fleißigen Helfer, die mit Organisation, Einsatz und Herzblut dieses Fest möglich gemacht haben. Die genauen Ergebnisse gibt es in den nächsten Tagen auf unserer Homepage www.tsv-stkonrad.at