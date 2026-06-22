KIRCHHAM. Am längsten Tag des Jahres ging es für die Judoka der Judo Union Kirchham noch einmal heiß her. Bei der Heim-Dreifachrunde standen die Landesliga-A-, Landesliga-B- und die Schülerliga-Mannschaft auf der Matte und sorgten für packende Kämpfe sowie beste Stimmung in der Kirchhamer Halle.

In der Landesliga B wartete mit dem diesjährigen Neueinsteiger in der Liga, Judo Awiar aus Wien, ein noch unbekannter Gegner. Die Gäste waren wie erwartet ein starker Herausforderer, doch die Heimmannschaft erwischte einen Traumstart und erarbeitete sich bereits im ersten Durchgang eine komfortable Führung. Am Ende feierte Kirchham einen verdienten 13:3-Erfolg und setzte damit ein deutliches Ausrufezeichen in der Landesliga B.

Für Spannung bis zum letzten Kampf sorgte die Schülerliga-Mannschaft gegen die Judo Union Burgkirchen/Schwand. Nach zahlreichen engen Begegnungen stand schließlich ein faires 8:8-Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Auch in der Landesliga A wurde den Zuschauern Judo auf hohem Niveau geboten. Gegen ASKÖ Fairdrive Leonding entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem nicht nur die Temperaturen in der Halle für Schweiß sorgten. Die Kirchhamer präsentierten sich jedoch in Bestform, kämpften um jeden Punkt und belohnten sich mit einem deutlichen 15:7-Erfolg.

Mit den starken Leistungen vor heimischem Publikum geht die Judo Union Kirchham nun als Tabellenführer sowohl in der Landesliga A als auch in der Landesliga B in die Sommerpause. Eine Ausgangslage, die Lust auf einen spannenden Herbst und die nächsten Entscheidungen im Titelkampf macht.