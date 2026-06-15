KIRCHHAM. Volle Halle, packende Duelle und Vereinsgeschichte pur: Mit der ersten „Fünffachrunde“ der Vereinsgeschichte sorgte die Judo Union Kirchham am Wochenende für ein echtes Judo-Fest. Erstmals standen gleich fünf Mannschaften an einem Tag auf der Matte und verwandelten die Heimhalle in einen stimmungsvollen „Hexenkessel“.

Den Auftakt machte die Landesliga-B-Mannschaft mit einem hart erkämpften 8:8 gegen die Judo Union DynamicOne. Für weitere Jubelstürme sorgte der Nachwuchs: Die Schülerliga setzte sich gegen UJZ Mühlviertel mit 9:5 durch, die Jugendliga legte eine 7:5-Erfolg nach.

Der Höhepunkt folgte am Abend. Während die Damen der Kampfgemeinschaft JU Burgkirchen/Kirchham gegen UJZ Mühlviertel kämpften, lieferte sich die Landesliga-A-Mannschaft einmal mehr einen Krimi im Traditionsduell. Vor begeisterten Zuschauern endete das Duell nach zahlreichen hochklassigen und nervenaufreibenden Kämpfen mit einem gerechten 11:11-Unentschieden.

Auch am Sonntag setzte der Kirchhamer Nachwuchs die Erfolgsserie fort. Beim RAPSO-Cup in Alkoven holten Anna Gruber (-32 kg), Theo Coric (-46 kg) und Franz Gurtner (-55 kg) jeweils Gold. Teresa Haupt (-48 kg) komplettierte das starke Ergebnis mit Bronze.

Mit zahlreichen Erfolgen, einer großartigen Kulisse und einer historischen Premiere bleibt das Wochenende als eines der Höhepunkte der jüngeren Vereinsgeschichte der Judo Union Kirchham in Erinnerung.