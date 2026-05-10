Am Samstagabend standen in St. Wolfgang im Salzkammergut sechs Feuerwehren sowie zwei Polizeihubschrauber bei einem Waldbrand im Einsatz. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Als mögliche Brandursache wurde ein abgebranntes Teelicht festgestellt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Mehrere Notrufe wegen Rauchentwicklung

Kurz vor 18:00 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, wonach im Waldgebiet im Bereich des Gartenzinken in den Ortschaften Radau beziehungsweise Wirling ein Waldbrand ausgebrochen sei. Erste Erkundungen durch Feuerwehrkräfte bestätigten den Brand auf einer Seehöhe von rund 700 Metern. Betroffen war eine Fläche von etwa 15 mal 15 Metern.

Großeinsatz mit zwei Polizeihubschraubern

Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurden die Polizeihubschrauber „Libelle“ aus Oberösterreich sowie ein weiterer Hubschrauber aus Salzburg angefordert. Insgesamt standen sechs Feuerwehren im Einsatz. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte und die Unterstützung aus der Luft konnte der Brand schnell eingedämmt werden. Gegen 20:15 Uhr wurde nach Kontrolle mit einer Wärmebildkamera „Brand aus“ gegeben.

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Teelicht als mögliche Ursache entdeckt

Im Zuge der Löscharbeiten entdeckten Feuerwehrmitglieder in einem Baumstumpf ein abgebranntes Teelicht in einem Glas. Laut Brandermittlern dürfte dieses den Waldbrand ausgelöst haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu Personen, die sich am Nachmittag des 9. Mai 2026 im betroffenen Bereich aufgehalten haben könnten, berichtet die Polizei.

Fotos: AFKDO BAD ISCHL