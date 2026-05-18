Der österreichische Philatelistenverein St. Gabriel, sowie BMC Stille Zeit St. Wolfgang und die österreichische Post AG freuen sich, Sie anlässlich des genannten Jubiläums im Pfarrsaal der Pfarre St. Wolfgang, am Samstag den 06.06.2026 neben Michael Pacher Haus, Markt 33 begrüßen zu dürfen. Von 10 bis 15 Uhr wird zudem am selben Ort eine kleine Ausstellung über die weihnachtlichen philatelistischen Aktivitäten rund um St. Wolfgang zu sehen sein!

Aus diesem Anlass wird ein Sonderpostamt der österreichischen Post AG mit einer personifizierten Briefmarkenserie des Philatelistenvereins St. Gabriel und BMC Stille Zeit eingerichtet, wo der für diesen Tag angefertigte Sonderstempel zum Einsatz kommt und die entsprechenden Jubiläumsbriefe bzw. -belege erhältlich sein werden. Es wird auch eine Philatagsmarke der österreichischen Post geben.

Der Schwanthaler-Altar in St. Wolfgang im Skgt.

Offensichtlich um dem barocken Trend zu entsprechen, beauftragte der Abt von Mondsee den Innviertler Barockbildhauer Thomas Schwanthaler, einen neuen Altar für die Wallfahrtskirche in St. Wolfgang zu schaffen. Er kam letztlich an jener Stelle zur Aufstellung, an der der hl. Wolfgang die erste Kapelle errichtet haben soll; das umlaufende Gitter markiert die Ausmaße der damaligen Kapelle. Konkret handelt es sich um einen Doppelaltar, der links Maria, Josef und das Jesuskind (Hl. Wandel) und rechts den Hl. Wolfgang zeigt; die Medaillons oberhalb geben mit 1676 das Jahr der Fertigstellung dieses außerordentlich detailreich gestalteten Altars an.

Die Graveurmeisterin Kirsten Lubach hat den Sonderstempel – der den Hl. Wandel zeigt – gestaltet. Die personalisierten Briefmarken zeigt den rechten Teil des Altars (Hl. Wolfgang) und den linken Teil des Altars (Hl.Familie). Die dritte personalisierte Marke zeigt die Wallfahrtskirche St. Wolfgang aus der Vogelperspektive.

Beim Sonderpostamt sind die erwähnten personalisierten Briefmarken und Gedenkbelege mit Schmuckkuvert, Schmuckkarte sowie das aktuelle Sortiment an Sondermarken der österreichischen Post AG erhältlich!

Weitere Informationen: Österr. Philatelistenverein St. Gabriel, bestellungen@st-gabriel.at

sowie https://www.bmc-stille-zeit.at/