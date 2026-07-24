Ein 18-jähriger Wanderer aus Ungarn hat in der Nacht auf Freitag im Toten Gebirge einen aufwendigen Bergrettungseinsatz ausgelöst. Der junge Mann hatte seine Tour zum Großen Priel unterschätzt und geriet in unwegsames Gelände am Schermberg.

Tour unterschätzt und in der Nordwand verstiegen

Der 18-Jährige war am Donnerstag mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Almsee angereist und startete gegen 10:20 Uhr seine Wanderung über den Sepp-Huber-Steig. Sein Ziel war der Große Priel, anschließend wollte er über die Welserhütte wieder ins Tal absteigen.

Da er die Länge der Tour offenbar unterschätzt hatte, versuchte er westlich des Schermbergs über das Schneetal ins Büchsenkar abzukürzen. Die Route hatte er sich laut Bergrettung über Google Maps ausgesucht. Im weglosen Gelände oberhalb der Schermberg-Nordwand fand er schließlich keinen sicheren Abstieg mehr und setzte gegen 21:50 Uhr den Notruf 140 ab. Trotz schlechter Telefonverbindung konnte er seine Koordinaten durchgeben.

Unterkühlt in Sommerkleidung

Die Bergrettung Grünau machte sich sofort auf den Weg. Parallel wurde ein Polizeihubschrauber aus Salzburg alarmiert, der den Standort des Vermissten mithilfe der Wärmebildkamera bestätigen konnte. Gegen 1:19 Uhr erreichte ein Stoßtrupp den jungen Mann auf rund 1.760 Metern Seehöhe.

Der Wanderer war bei Temperaturen um fünf Grad Celsius und starkem Wind lediglich mit kurzer Hose, T-Shirt und Sonnenhut unterwegs. Die Einsatzkräfte versorgten ihn mit Getränken und leiteten Wärmemaßnahmen ein.

Hubschrauberbergung wegen Wind unmöglich

Ein angeforderter Notarzthubschrauber aus Niederöblarn musste die geplante Taubergung gegen 2:00 Uhr aufgrund der starken Windverhältnisse abbrechen. Deshalb begann die Bergrettung den schwierigen Abstieg durch felsiges Gelände. Der 18-Jährige wurde dabei am Seil gesichert begleitet.

Nach mehr als neun Stunden Einsatz erreichten die 14 Bergretter gemeinsam mit dem unverletzten, aber unterkühlten Wanderer um 7:15 Uhr das Bergrettungsheim in Grünau im Almtal, berichtet die Bergrettung.