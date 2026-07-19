Die Salzkammergut Mountainbike Trophy hat auch bei ihrer 29. Auflage ihre Stellung als größte Mountainbike-Marathonveranstaltung Österreichs eindrucksvoll bestätigt. Über 4.200 Nennungen aus 42 Nationen sorgten für ein internationales Mountainbike-Fest der Sonderklasse, und die Region mit ihrer imposanten Berg- und Seenwelt bot die perfekte Kulisse.

Bestes Wettkampf-Wetter für tausende Biker

Bewölkter Himmel, einige Sonnenstrahlen und nur wenige Regentropfen sorgten heuer für nahezu ideale Rennbedingungen und bemerkenswert schnelle Zeiten. Selbst erfahrene Trophy-Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich vom überraschend guten Wetter begeistert. Das Wetter zeigte sich besser als prognostiziert: Sonne und Wolken wechselten einander ab, einzelne Regenschauer forderten die Teilnehmer vor allem in den Trailpassagen.

Gute Bedingungen ermöglichten Rekordzeiten

Das Salzkammergut, eine der schönsten Bikeregionen Europas, bot einmal mehr die perfekte Kulisse für das größte Mountainbike-Event Österreichs.

Bereits um 5 Uhr früh gingen knapp 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die legendäre Extremdistanz mit über 200 Kilometern und rund 7.000 Höhenmetern ins Rennen. Im Laufe des Vormittags folgten die Starts auf sieben Mountainbike- und drei Gravelstrecken. Mehr als zehn Prozent der Starter waren bereits auf Gravelbikes unterwegs.

Schnellste jemals gefahrene Zeit bei den Herren auf der Extremdistanz

Auf der Königsstrecke setzten sich ab der Mitte des Rennens Vorjahressieger Manuel Pliem aus Altaussee (Steiermark/HUMANPWR Cycling) und der Niederösterreicher Michael Holland (Naturfreunde Wilhelmsburg) vom Feld ab. Pliem fuhr den langen Anstieg von Hallstatt über die Roßalm nach Gosau furios und hielt das hohe Tempo bis zuletzt durch. Er fuhr ein einzigartiges Rennen und fixierte die schnellste jemals gefahrene Zeit auf der Extremstrecke. Rund 10 Minuten vor dem kalkulierten Zeitplan siegte er grandios in 8:47:20 Stunden und knackte damit erstmals die magische 9 Stunden Marke.

Sein Kommentar im Ziel: “Ich wurde in der Vorbereitung gefragt, ob das Rennen unter 9 Stunden möglich wäre, und ich habe gesagt, dass ich das nicht glaube. Aber heute hat alles gepasst, und die Stimmung an der Strecke war genial, ein Applaus von mir für Goisern!”

Mit Platz zwei belohnte sich Michael Holland, Rang 3 ging an den Vorjahreszweiten David Schöggl aus der Steiermark (1OF1 Cycling Team).

Auch bei den Damen gab es mit der Tirolerin Bianca Somavilla (Wilier-Chaoyang) eine Favoritin, die über sich hinauswuchs. In einer Sturmfahrt siegte sie wie schon 2023 und 2024 auf der Extremdistanz in 11:32:11 Stunden. Somavilla sage zu ihrem Rennen: “Für mich wars richtig gut, ich hatte tolle Beine. Die Regengüsse haben mich zwar nervös gemacht, aber die waren gottseidank nur kurz. Die Trails waren zwar nass, aber sonst wars heute perfekt. Die Siege bei der Trophy sind etwas besonderes für mich.”

Das Stockerl komplettierten auf Platz 2 Lokalmatadorin Phila-Moanna Lanner (14lakes powered by LUBAC) aus Bad Ischl und auf Rang 3 Yvonne Kuhnlein aus Deutschland (RVC Trieb).

Hochklassiger Rennsport mit Top Zeiten auf allen Distanzen

Auf der 120er Strecke gab es bei den Damen ebenfalls einen klaren Sieg, und zwar für die Lokalmatadorin Irina Krenn aus Bad Goisern (Martini Speed Team), die in 6:16:09 Stunden siegte. Auf den Plätzen folgten Janine Vierthaler (Edelsten Racing Team) aus Innsbruck und Hannah Gartner (Female Cycling Base) aus Graz.

Bei den Herren konnte die 120 km lange B-Distanz vom Niederösterreicher Hermann Pernsteiner (D2mont Merida) in 4:46:14 Stunden am schnellsten bewältigt werden. Der Baden-Württemberger Lukas Koller (Edelsten Racing Team) errang Platz 2, auf Rang 3 konnte sich der Oberösterreicher Daniel Eichmair (RC CFK) einreihen.

Auch auf den Gravel-Distanzen wurden die Siegerinnen und Sieger erst nach spannenden Rennen ermittelt. Die längste der drei Gravel-Strecken startete in diesem Jahr in der Kaiserstadt Bad Ischl und führte entlang des Hallstättersees nach Obertraun und Hallstatt, vorbei am Gosausee nach Bad Goisern. Die Bestzeiten markierten die Tirolerin Jana Gigele (SCOTT Sports Austria) und Dominik Hödlmoser (Hrinkow Advarics) aus Salzburg.

Mountainbike-Fest im Salzkammergut

Neben den sportlichen Höchstleistungen prägten erneut die einzigartige Atmosphäre entlang der Strecke und im Zielbereich das Event. Tausende Zuschauer sorgten an den Fanzonen und am Marktplatz von Bad Goisern für Stimmung und feuerten die Teilnehmer bis zum letzten Zieleinlauf an. Mehr als 1.000 freiwillige Helferinnen und Helfer ermöglichten einen reibungslosen Ablauf dieser einzigartigen Großveranstaltung.

OK-Chef Gregor Lindpointner zeigte sich nach dem Renntag zufrieden:“Die Wetterbedingungen waren heuer entgegen der Prognose eigentlich perfekt und die Leistungen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer unglaublich. Ein großer Dank gilt unseren freiwilligen Helfern sowie den vielen Fans entlang der Strecke, die für einen reibungslosen Ablauf und diese großartige Stimmung gesorgt haben.“

Mit ihrer 29. Auflage unterstrich die Salzkammergut Mountainbike Trophy einmal mehr ihre Bedeutung als eines der traditionsreichsten und größten Mountainbike-Events Europas. Die Vorbereitungen für die Jubiläumsausgabe im kommenden Jahr beginnen bereits unmittelbar nach dem Ende der Veranstaltung.

Berichte, Ergebnisse und Bilder sind unter www.trophy.at abrufbar.