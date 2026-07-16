Am Samstag, 25. Juli 2026, feiert das Strandbad Untersee in Bad Goisern den 15. Hallstättersee Schwimm Marathon, eines der beliebtesten Open-Water-Schwimm-Events im Salzkammergut. Die Wasserrettung Bad Goisern garantiert Sicherheit, faire Durchführung und ein attraktives Rahmenprogramm.

Hervorragend bewährt und laut Anmeldezahlen die beliebteste Distanz: die 7 km Seedurchquerung von Obertraun nach Untersee. Start ist am Ostufer in Obertraun, das Ziel im Strandbad Untersee. Daneben bietet der Marathon die klassischen Distanzen 2,1 km und 5 km sowie einen Staffelbewerb. Alle Ziele und die Registrierung liegen im Strandbad Untersee.

Rund um den Wettkampf verwandelt sich das Strandbad wieder in ein Fest für Schwimmer und Zuschauer: Kuchenbuffet, Grillerei, Moderation, Musik und Kulinarik sorgen für gute Stimmung. Und auch heuer stehen für die Schwimmer zum Aufwärmen wieder zwei mobile Saunen ein Hot Pot der Firma Saunafassl zur Verfügung.

Start des ersten Bewerb um ca. 9:30 Uhr, Ende nach etwa fünf Stunden, Siegerehrung ab ca. 16:00 Uhr. Anmeldeschluss: 20. Juli 2026, 24 Uhr.

Sei dabei: schwimme eine der Distanzen über den Hallstättersee oder komm ins Strandbad Untersee und feiere die Schwimmer*innen. Weitere Infos und Anmeldung: www.schwimmmarathon.at

Weitere Informationen und Anmeldung: www.schwimmmarathon.at