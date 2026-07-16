Sie lassen ihre Orte aufblühen: Zehn neue „Bienenfreundliche Gemeinden“ wurden von Umwelt- und Klima-Landesrat Landesrat Stefan Kaineder und dem Klimabündnis OÖ im Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels ausgezeichnet. Damit setzen sich schon über 140 Gemeinden über alle Bezirke verteilt aktiv für den Bodenschutz und die Artenvielfalt ein: Sie verzichten mit Unterstützung des Bodenbündnis OÖ auf Pflanzenschutzmittel auf öffentlichen Grünflächen, bepflanzen diese bienenfreundlich oder laden die Bevölkerung ein, auch ihre Hausgärten in kleine Oasen für Insekten zu verwandeln. Beim diesjährigen Bienenfest wurden neben den neuen Gemeinden auch jene Gemeinden ausgezeichnet, die sich bereits seit fünf Jahren im Netzwerk engagieren.

Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder: „Ich finde es beeindruckend, wie engagiert sich die ausgezeichneten Gemeinden für den Schutz und Erhalt der Bienen und Insekten einsetzen und ihre Orte zum Aufblühen bringen. Unsere Bienenfreundlichen Gemeinden sind Vorbilder im Einsatz für mehr Vielfalt, und beweisen, dass es auch ohne Umweltgifte geht. Sie zeigen als Vorreiter auf, wie Bienen- und Umweltschutz im öffentlichen Raum funktioniert. Drei Viertel unserer Nutzpflanzen sind von der Bestäubung durch Insekten abhängig. Somit hat das Bienen- und Insektensterben auch einen enormen Einfluss auf den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Ich bedanke mich bei allen teilnehmenden Gemeinden, die mit ihrem Engagement bewusst gegen diese Entwicklung vorgehen“.

„Jedes Jahr ist es eine Freude neue Gemeinden im Netzwerk der Bienenfreundlichen Gemeinden begrüßen zu dürfen und Gemeinden, welche sich seit fünf Jahren engagieren, ehren zu können. Der Umsetzungswille der Gemeinden, der Bauhofmitarbeiter:innen und von vielen Ehrenamtlichen erstaunt mich jedes Jahr aufs Neue und gibt Hoffnung für eine lebenswerte Zukunft“, betont Georg Wiesinger, Projektleiter „Unser Boden für Bienen – Bienenfreundliche Gemeinden“.

Das Bodenbündnis ist ein europäisches Netzwerk von Gemeinden, Städten und Institutionen, die sich für Bodenschutz und Artenvielfalt einsetzen. Alleine in Oberösterreich bekennen sich bereits 108 Gemeinden und 12 Institutionen zu den Zielen des Bodenbündnis.

Im Rahmen des Bodenbündnis ist das Netzwerk der Bienenfreundlichen Gemeinden mit dem Motto „Unser Boden für Bienen“ mit über 140 aktiven Gemeinden in Oberösterreich entstanden. www.bodenfreundlich.at

Nähere Infos: www.bienenfreundlich.at

Interaktive Karte aller Bienenfreundlichen Gemeinden: https://www.bienenfreundlich.at/karte/