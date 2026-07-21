Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B151 Attersee Straße in Seewalchen am Attersee schwer verletzt worden.

Ein 39-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Gmunden war gegen 17:00 Uhr auf der B151 Attersee Straße in Richtung Lenzing unterwegs. Laut Polizei bremste er seinen Pkw plötzlich ab, weil sich bei einer Querungshilfe eine Radfahrerin auf dem Grünstreifen befand.

Der nachfolgende 54-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Ried im Innkreis konnte trotz eines Bremsmanövers nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er prallte mit seinem Motorrad gegen das Heck des Pkw und kam zu Sturz.

Motorradlenker schwer verletzt

Der Motorradlenker erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Die 45-jährige Mitfahrerin auf dem Motorrad sowie der 39-jährige Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt, berichtet die Polizei.