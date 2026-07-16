Vom 24. bis 26. Juli 2026 wird Windern wieder zum absoluten Party-Hotspot des Jahres! Auf die Besucher wartet ein unvergessliches Wochenende voller Musik, Stimmung und Spaß – mit einem Programm, das keine Wünsche offenlässt.

Freitag – „Windern and Friends“ Party

Den Auftakt bildet die legendäre „Windern and Friends“-Party am Freitagabend. Die Gäste können sich auf eine exklusive Tischreservierung freuen, bei der Getränke und Speisen bis 22 Uhr inklusive sind. Für die musikalische Unterhaltung sorgt „Hoamspü“ – ein Highlight, das garantiert für beste Stimmung sorgt. Dazu gibt’s ein spannendes Rahmenprogramm, das keine Langeweile aufkommen lässt.

Samstag – „Brassaranka“ live

Am Samstagabend bringen „Brassaranka“ die Massen zum Kochen. Mit Spitzenmusik, bekannt vom Woodstock der Blasmusik, und einer mitreißenden Show wird die Stimmung im Festzelt garantiert auf den Höhepunkt getrieben.

Doch das ist noch nicht alles: In Windern gibt’s nicht nur Live-Musik, sondern auch jede Menge weitere Unterhaltung. Acht verschiedene Themenbars, ein Partyzelt und eine Disco in der Feuerwehrhalle mit den angesagtesten DJs sorgen für die richtige Partystimmung. Am Freitag sorgen „DJ Kinimod“ und „Rudy Mc“ für den richtigen Sound, am Samstag lassen „Shany“ und die „Handshakerz“ die Tanzfläche beben!

Sonntag – Stimmungsfrühschoppen mit „Egeranka“

Am Sonntagvormittag lädt die Feuerwehr Windern zum legendären Stimmungsfrühschoppen. Ab 10 Uhr sorgt die Band „Egeranka“ für den musikalischen Rahmen, während die Gäste bei Speis und Trank die ausgelassene Stimmung genießen können.

Tickets und Vorverkauf

Vorverkaufskarten für Freitag und Samstag gibt’s in allen OÖ Raiffeisenbanken, Ö-Ticket Vorverkaufsstellen, unter www.oeticket.com, bei allen Mitgliedern der Feuerwehr Windern und auf unserer Festhomepage www.geilstesfest.at!

Markiert euch den Termin rot im Kalender – Windern 2026 wird wieder legendär!