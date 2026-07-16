Die Musikkapelle Jainzen lädt am Samstag, 25. Juli, herzlich zum Kurkonzert vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Jainzen ein. Konzertbeginn ist um 19:00 Uhr.

Bereits ab 18:00 Uhr sorgt die Freiwillige Feuerwehr Jainzen mit Speisen und Getränken für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Die Musikkapelle Jainzen und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jainzen freuen sich auf zahlreichen Besuch und einen stimmungsvollen Sommerabend in gemütlicher Atmosphäre.