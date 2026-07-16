Am 7. Juli 2026 machten 10 Schülerinnen und 2 Lehrerinnen der „Don Bosco Schule BAfEP“ Vöcklabruck einen Besuch der besonderen Art an der HTL Vöcklabruck. Sie hatten kaputte Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Smartphones und sonstige Kleingeräte im Gepäck. In einem Reparatur-Café an der HTL wollten die Schülerinnen ihren kaputten Dingen wieder neues Leben einhauchen.

Ziel ihrer Mission: „Reparieren statt wegwerfen“. Tatkräftige Unterstützung bekamen Sie dabei von den Schülern und Lehrer der HTL Vöcklabruck. Ein Vorstandsmitglied vom OTELO Vöcklabruck referierte am Anfang über die Arbeit im Verein Otelo und über die Grundlagen eines Repair Cafe`s. Weiters gab es von den Lehrer*innen Unterstützung bei der Ablauforganisation, Otelo machte die Auswertung und Enddokumentation.

Die Erfolgsbilanz des Reparatur-Vormittags kann sich sehen lassen: ca. 45 Prozent der mitgebrachten Dinge konnten durch Kniffe und Tricks mit Unterstützung der HTL-Schüler repariert werden. Manchmal genügte schon unter anderem der Austausch einer Batterie oder die Behebung eines Kurzschlusses. Es wurde viel gemessen, geschraubt und gelötet. Die Schülerinnen waren bei der Arbeit voll konzentriert, Spannung, Freude und Begeisterung waren deutlich spürbar.

Aus den Rückmeldungen sind folgende Wortmeldungen erwähnenswert: selbstständiges Tun ist wichtig; „Coole Burschen“ (Reparaturhelfer) mit gutem Fachwissen und Hilfsbereitschaft sowie die offene Art von allen; man darf mithelfen und dabei lernen.

Eine wichtige Lektion, die sich die Teilnehmerinnen mit nach Hause nehmen konnten war, dass durch ein Revival des Reparierens nicht nur die Geldbörse, sondern auch Ressourcen geschont werden. Von der Freude am Reparieren mal ganz abgesehen!

Dieser Workshop wurde im Rahmen der Schulprojektwochen durchgeführt. Repair Cafés finden aber mittlerweile an vielen Orten statt und sind ein Lichtblick in unserer Wegwerfkultur. In Vöcklabruck findet das nächste öffentliche Repair Café am Freitag, 13.11.2026 von 14 Uhr bis 17 Uhr statt (im Offenes Kulturhaus / OKH, ehrenamtlich organisiert vom Verein OTELO).